موسم 1

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

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الحلقة 12 - حسن الرداد

58 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 11 - نيللي كريم

59 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 10 - أحمد حاتم

51 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 9 - ديما قندلفت

1 ساعة 8 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 8 - مي عمر

33 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 7 - كريم فهمي

55 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 6 - درة زروق

52 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 5 - هاني عادل

52 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 4 - حلا الترك

44 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 3 - ميلا الزهراني

50 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 2 - محمد فراج

38 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.

الحلقة 1 - المطربة بلقيس

49 دقيقة

نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.