نعبر مع مشاهير الوطن العربي في ممرات الحياة حيث يختلف كل ممر عن الآخر ويرتبط بمحطة ما في حياة الضيف تخاطب الوجدان في حديث الذكريات التي لا تفارقه وتجاربه وما تخللها من فرح وحزن ونجاحات أو إخفاقات.