الحلقة 11 - طاقة19 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 10 - Krisper17 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 9 - سلسلة الكتل17 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 8 - الميتافيرس20 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 7 - طباعة ثلاثية الأبعاد20 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 6 - تقنية النانو18 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 5 - البيانات الضخمة16 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 4 - الكمبيوتر الكمي17 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 3 - الذكاء الصناعي17 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 2 - من الآن فصاعداً18 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 1 - قصة الثورة الصناعية16 دقيقة
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.