موسم 1

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

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الحلقة 11 - طاقة

19 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 10 - Krisper

17 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 9 - سلسلة الكتل

17 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 8 - الميتافيرس

20 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 7 - طباعة ثلاثية الأبعاد

20 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 6 - تقنية النانو

18 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 5 - البيانات الضخمة

16 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 4 - الكمبيوتر الكمي

17 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 3 - الذكاء الصناعي

17 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 2 - من الآن فصاعداً

18 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 1 - قصة الثورة الصناعية

16 دقيقة

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.