موسم 1

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

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الحلقة 12 - الصافي الصفري

23 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 11 - المخلفات الإلكترونية

18 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 10 - الوعي

19 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 9 - النباتية

19 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 7 - الرضاعة

20 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 6 - النوم

20 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 5 - القطب الجنوبي

21 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 4 - اللياقة البدنية

20 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 3 - الرعب

20 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 2 - الذهب

20 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.

الحلقة 1 - الشعر

19 دقيقة

يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.