يبحث البرنامج بين طيات قرون ماضية انقضت في فضاء العلم الواسع وآتت ثمارها في القرن الحادي والعشرين بموروث كبير من الابتكارات والبحوث سنتعرّف على أصولها وأثرها على المجتمعات البشرية الحالية بشكل مبسّط.