الحلقة 12 - المهن القانونية19 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 11 - القيادة18 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 10 - اللاعبين18 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 9 - العلاج النفسي18 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 8 - وظائف فنية18 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 7 - التعليم19 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 6 - التسويق20 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 5 - البرمجة17 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 4 - رائد فضاء17 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 3 - الدواء18 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 2 - صناعة المحتوى19 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 1 - وظائف جديدة18 دقيقة
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.