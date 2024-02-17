موسم 1

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

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الحلقة 13 - عبدالله الرويشد و حنين الكندري

1 ساعة 35 دقيقة

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

الحلقة 12 - أصالة و رولان

2 ساعة 2 دقيقة

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

الحلقة 11 - حاتم العراقي و أصيل هميم

1 ساعة 50 دقيقة

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

الحلقة 10 - عبادي الجوهر و داليا مبارك

1 ساعة 43 دقيقة

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

الحلقة 9 - أنغام وكارمن سليمان

1 ساعة 30 دقيقة

الحلقة 8 - نبيل شعيل و صلاح حمد خليفة

1 ساعة 33 دقيقة

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

الحلقة 7 - ميادة الحناوي و ميرنا ملوحي

1 ساعة 44 دقيقة

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

الحلقة 6 - أحلام و فايز السعيد

1 ساعة 44 دقيقة

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

الحلقة 5 - هاني شاكر و إيمان عبد الغني

1 ساعة 35 دقيقة

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

الحلقة 4 - سميرة سعيد و رضوان الأسمر

1 ساعة 40 دقيقة

نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.

الحلقة 3 - خالد عبد الرحمن و عايض

1 ساعة 33 دقيقة

الحلقة 2 - صابر الرباعي و ملكة

1 ساعة 29 دقيقة

الحلقة 1 - أسما لمنور و حاتم عمور

1 ساعة 32 دقيقة