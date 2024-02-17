الحلقة 13 - عبدالله الرويشد و حنين الكندري1 ساعة 35 دقيقة
نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.
الحلقة 12 - أصالة و رولان2 ساعة 2 دقيقة
نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.
الحلقة 11 - حاتم العراقي و أصيل هميم1 ساعة 50 دقيقة
نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.
الحلقة 10 - عبادي الجوهر و داليا مبارك1 ساعة 43 دقيقة
نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.
الحلقة 9 - أنغام وكارمن سليمان1 ساعة 30 دقيقة
الحلقة 8 - نبيل شعيل و صلاح حمد خليفة1 ساعة 33 دقيقة
نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.
الحلقة 7 - ميادة الحناوي و ميرنا ملوحي1 ساعة 44 دقيقة
نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.
الحلقة 6 - أحلام و فايز السعيد1 ساعة 44 دقيقة
نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.
الحلقة 5 - هاني شاكر و إيمان عبد الغني1 ساعة 35 دقيقة
نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.
الحلقة 4 - سميرة سعيد و رضوان الأسمر1 ساعة 40 دقيقة
نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.