نجوم تضيء سماء أبوظبي وتتألق في صحبة الفنانة أحلام التي تنطلق في رحلة آسرة مع ضيوفها من أبرز المطربين العرب حيث يندمج الموروث بالأصالة والحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي يمتع الإحساس والحواس.