الحلقة 13 - المدينة الذكية47 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 12 - جامعة خليفة41 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 11 - الهندسة المعمارية والتكنولوجيا44 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 10 - التعليم والتكنولوجيا42 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 9 - ألعاب أبوظبي41 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 7 - M4244 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 6 - بيانات43 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 5 - ستارت إي دي42 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 4 - مينتال44 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 3 - ملفي44 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 2 - مدينة مصدر43 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.
الحلقة 1 - Hub 7140 دقيقة
تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.