تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.