موسم 1

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

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الحلقة 13 - المدينة الذكية

47 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 12 - جامعة خليفة

41 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 11 - الهندسة المعمارية والتكنولوجيا

44 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 10 - التعليم والتكنولوجيا

42 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 9 - ألعاب أبوظبي

41 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 7 - M42

44 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 6 - بيانات

43 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 5 - ستارت إي دي

42 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 4 - مينتال

44 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 3 - ملفي

44 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 2 - مدينة مصدر

43 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.

الحلقة 1 - Hub 71

40 دقيقة

تحتل أبوظبي الصدارة في مؤشرات المدن الذكية بالمنطقة بفضل توظيفها أبرز التقنيات والبرمجيات الذكية في المجالات الحيوية. تتناول الحلقات إنجازات الإمارة في هذا المجال ومشاريعها المبتكرة في كافة القطاعات.