موسم 1

شغف الصيد يجمع بين المحترفين والهواة في منافسة مثيرة لصيد سمك الكنعد وما يسبقها من تحضيرات واستعدادات لخوض غمار هذه الرحلة التي يركبون فيها الأمواج أملاً بالفوز بعد العودة إلى الشاطئ بأكبر سمكة كنعد.

الحلقة 8 - تحدي الكنعد

19min

Best of لجميع الحلقات يقدم ملخصًا مشوقًا لأبرز اللحظات التي شهدتها بطولة صيد الكنعد. من المنافسات القوية والتحديات الصعبة، إلى اللحظات التي أظهرت فيها الفرق مهاراتها واستراتيجياتها الفريدة. في موسم استثنائي ومميز.

الحلقة 7 - تحدي الكنعد

26min

بينما يستعد الجميع لجولة أخيرة مليئة بالتشويق، تعتمد الفرق على استراتيجياتها وأدواتها لتحقيق التفوق وكسب النقاط الحاسمة. الأجواء مشحونة بالتوتر، والكل يسعى لتقديم أفضل أداء لإنهاء البطولة على القمة.

الحلقة 6 - تحدي الكنعد

24min

بينما يحاول كل فريق استغلال آخر الفرص المتاحة في اليوم الأول من الجولة الختامية، تتجلى استراتيجيات الصيد المحترفة وتظهر قدرة الصيادين على اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط. هذه الحلقة تضع الجميع على المحك، في سباق حاسم نحو النصر.

الحلقة 5 - تحدي الكنعد

29min

في اليوم الثاني من الجولة الثانية لبطولة الظفرة. التوتر في أعلى مستوياته، وكل فريق يعمل على تحسين استراتيجياته واستغلال كل لحظة لزيادة فرصهم في صيد الكنعد. في اجواء مليئة بالإثارة والتحدي، حيث لا مجال للأخطاء، حيث يعتمد الفوز على السرعة والدقة في التحرك.

الحلقة 4 - تحدي الكنعد

32min

في الحلقة الرابعة، يتجسد شعار "لكل مجتهد نصيب" حيث تتسابق الفرق للوصول إلى مناطق الصيد قبل الآخرين للمشاركة في الجولة الثانية من "بطولة الظفرة لصيد الكنعد". تتصاعد حدة المنافسة بينما يكافح الجميع لتأمين مواقعهم المثالية على أمل تحقيق الفوز الكبير والحصول على "الناموس".

الحلقة 3 - تحدي الكنعد

28min

مع نهاية جولة "بطولة أبوظبي الكبرى"، يدخل الصيادون بتحدٍ جديد مع انطلاق "بطولة الظفرة لصيد الكنعد". بعد المنافسة الشديدة في الجولة السابقة، يتجدد الأمل ويشتغل الحماس بين الفرق المتنافسة، حيث يسعون لإثبات جدارتهم من جديد في مناطق الصيد.

الحلقة 2 - تحدي الكنعد

25min

يرتفع مستوى التحدي والتنافس بين الصيادين مع بداية اليوم الثاني. تشهد الحلقة حدثًا مميزًا بانضمام الفريق النسائي "فريق الناموس"، الذي يتميز بحماسه لدخول المنافسة بقوة. في المقابل، يستعد "فريق الطيار" للتحرك نحو مناطق الصيد، معتمدين على استراتيجيات دقيقة للوصول إلى الأماكن التي تتواجد فيها سمكة الكنعد.

الحلقة 1 - تحدي الكنعد

22min

يجتمع 6 فرق صيد احترافية تتنافس لصيد سمكة الكنعد، إحدى أكثر الأسماك المراوغة في البحار. كل فريق يأتي بأساليبه الخاصة وأدواته الفريدة، مما يخلق جوًا من التشويق والتحدي.