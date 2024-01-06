الحلقة 5 - تحدي الكنعد

29min

في اليوم الثاني من الجولة الثانية لبطولة الظفرة. التوتر في أعلى مستوياته، وكل فريق يعمل على تحسين استراتيجياته واستغلال كل لحظة لزيادة فرصهم في صيد الكنعد. في اجواء مليئة بالإثارة والتحدي، حيث لا مجال للأخطاء، حيث يعتمد الفوز على السرعة والدقة في التحرك.