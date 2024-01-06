الحلقة 8 - تحدي الكنعد19min
Best of لجميع الحلقات يقدم ملخصًا مشوقًا لأبرز اللحظات التي شهدتها بطولة صيد الكنعد. من المنافسات القوية والتحديات الصعبة، إلى اللحظات التي أظهرت فيها الفرق مهاراتها واستراتيجياتها الفريدة. في موسم استثنائي ومميز.
الحلقة 7 - تحدي الكنعد26min
بينما يستعد الجميع لجولة أخيرة مليئة بالتشويق، تعتمد الفرق على استراتيجياتها وأدواتها لتحقيق التفوق وكسب النقاط الحاسمة. الأجواء مشحونة بالتوتر، والكل يسعى لتقديم أفضل أداء لإنهاء البطولة على القمة.
الحلقة 6 - تحدي الكنعد24min
بينما يحاول كل فريق استغلال آخر الفرص المتاحة في اليوم الأول من الجولة الختامية، تتجلى استراتيجيات الصيد المحترفة وتظهر قدرة الصيادين على اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط. هذه الحلقة تضع الجميع على المحك، في سباق حاسم نحو النصر.
الحلقة 5 - تحدي الكنعد29min
في اليوم الثاني من الجولة الثانية لبطولة الظفرة. التوتر في أعلى مستوياته، وكل فريق يعمل على تحسين استراتيجياته واستغلال كل لحظة لزيادة فرصهم في صيد الكنعد. في اجواء مليئة بالإثارة والتحدي، حيث لا مجال للأخطاء، حيث يعتمد الفوز على السرعة والدقة في التحرك.
الحلقة 4 - تحدي الكنعد32min
في الحلقة الرابعة، يتجسد شعار "لكل مجتهد نصيب" حيث تتسابق الفرق للوصول إلى مناطق الصيد قبل الآخرين للمشاركة في الجولة الثانية من "بطولة الظفرة لصيد الكنعد". تتصاعد حدة المنافسة بينما يكافح الجميع لتأمين مواقعهم المثالية على أمل تحقيق الفوز الكبير والحصول على "الناموس".
الحلقة 3 - تحدي الكنعد28min
مع نهاية جولة "بطولة أبوظبي الكبرى"، يدخل الصيادون بتحدٍ جديد مع انطلاق "بطولة الظفرة لصيد الكنعد". بعد المنافسة الشديدة في الجولة السابقة، يتجدد الأمل ويشتغل الحماس بين الفرق المتنافسة، حيث يسعون لإثبات جدارتهم من جديد في مناطق الصيد.
الحلقة 2 - تحدي الكنعد25min
يرتفع مستوى التحدي والتنافس بين الصيادين مع بداية اليوم الثاني. تشهد الحلقة حدثًا مميزًا بانضمام الفريق النسائي "فريق الناموس"، الذي يتميز بحماسه لدخول المنافسة بقوة. في المقابل، يستعد "فريق الطيار" للتحرك نحو مناطق الصيد، معتمدين على استراتيجيات دقيقة للوصول إلى الأماكن التي تتواجد فيها سمكة الكنعد.
الحلقة 1 - تحدي الكنعد22min
يجتمع 6 فرق صيد احترافية تتنافس لصيد سمكة الكنعد، إحدى أكثر الأسماك المراوغة في البحار. كل فريق يأتي بأساليبه الخاصة وأدواته الفريدة، مما يخلق جوًا من التشويق والتحدي.