موسم 1

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

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الحلقة 13 - تعابير أبوظبي

22min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 12 - تعابير أبوظبي

21min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 11 - تعابير أبوظبي

19min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 10 - تعابير أبوظبي

23min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 9 - تعابير أبوظبي

17min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 8 - تعابير أبوظبي

17min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 7 - تعابير أبوظبي

19min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 6 - تعابير أبوظبي

22min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 5 - تعابير أبوظبي

22min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 4 - تعابير أبوظبي

17min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 3 - تعابير أبوظبي

20min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 2 - تعابير أبوظبي

20min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.

الحلقة 1 - تعابير أبوظبي

15min

سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.