سرد بصري جاذب يهدف للتعريف بمجموعة من مبدعي الفن التشكيلي الإماراتيين من خلال الحديث عن تجاربهم والبعد الفني والإنساني لأعمالهم والمراحل الإبداعية التي تمر بها كافة أشكال هذا الفن - كل حسب رؤيته.