التسامح والتعايش من سمات الإسلام السمحة التي تلتزم دولة الإمارات بتطبيقها. يتحدث البرنامج عن مبادرات الدولة في تعزيز قيم التعايش وأخلاقياته حتى أصبحت حاضنة لهذه القيم وحققت المراتب الأولى عالمياً.