الحلقة 3 - تعايش22min
يطرح البرنامج الجوانب الدينية المتعلقة بحياتنا الاجتماعية اليومية ومدى الارتباط الوثيق بين الممارسات اليومية والدين كأسلوب حياة وتعايش مع الآخرين.
الحلقة 2 - تعايش23min
يطرح البرنامج الجوانب الدينية المتعلقة بحياتنا الاجتماعية اليومية ومدى الارتباط الوثيق بين الممارسات اليومية والدين كأسلوب حياة وتعايش مع الآخرين.
الحلقة 1 - تعايش25min
يطرح البرنامج الجوانب الدينية المتعلقة بحياتنا الاجتماعية اليومية ومدى الارتباط الوثيق بين الممارسات اليومية والدين كأسلوب حياة وتعايش مع الآخرين.