موسم 2

يطرح البرنامج الجوانب الدينية المتعلقة بحياتنا الاجتماعية اليومية ومدى الارتباط الوثيق بين الممارسات اليومية والدين كأسلوب حياة وتعايش مع الآخرين.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 3 - تعايش

22min

يطرح البرنامج الجوانب الدينية المتعلقة بحياتنا الاجتماعية اليومية ومدى الارتباط الوثيق بين الممارسات اليومية والدين كأسلوب حياة وتعايش مع الآخرين.

الحلقة 2 - تعايش

23min

يطرح البرنامج الجوانب الدينية المتعلقة بحياتنا الاجتماعية اليومية ومدى الارتباط الوثيق بين الممارسات اليومية والدين كأسلوب حياة وتعايش مع الآخرين.

الحلقة 1 - تعايش

25min

يطرح البرنامج الجوانب الدينية المتعلقة بحياتنا الاجتماعية اليومية ومدى الارتباط الوثيق بين الممارسات اليومية والدين كأسلوب حياة وتعايش مع الآخرين.