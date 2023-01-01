الحلقة 13 - سوالف يدوه26 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 12 - سوالف يدوه27 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 11 - سوالف يدوه23 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 10 - سوالف يدوه27 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 9 - سوالف يدوه29 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 8 - سوالف يدوه29 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 7 - سوالف يدوه27 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 6 - سوالف يدوه24 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 5 - سوالف يدوه27 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 3 - سوالف يدوه25 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 2 - سوالف يدوه24 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.
الحلقة 1 - سوالف يدوه26 دقيقة
فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.