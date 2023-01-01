موسم 1

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 13 - سوالف يدوه

26 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 12 - سوالف يدوه

27 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 11 - سوالف يدوه

23 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 10 - سوالف يدوه

27 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 9 - سوالف يدوه

29 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 8 - سوالف يدوه

29 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 7 - سوالف يدوه

27 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 6 - سوالف يدوه

24 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 5 - سوالف يدوه

27 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 3 - سوالف يدوه

25 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 2 - سوالف يدوه

24 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.

الحلقة 1 - سوالف يدوه

26 دقيقة

فيض من حكايا الجدات الممزوجة بخفة الظل والحكمة ترافق أحاديث جدات إماراتيات وهن يتسامرن بقالب عصري حول قضايا وقصص تهم المجتمع الإماراتي وتتميز بتنوع مضامينها.