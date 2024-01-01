أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.