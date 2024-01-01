موسم 1

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

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الحلقة 23 - تحضيرات رمضان

48 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 22 - صناع المحتوى

40 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 21 - المخترعون والأطفال العباقرة

40 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 19 - التعليم

42 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 18 - التغييرات في الشخصية حسب العمر

46 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 17 - السياحة في أبوظبي

42 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 16 - الموضة والتسوق

47 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 15 - التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

46 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 14 - الصحة العاطفية

41 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 13 - الزواج

43 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 12 - السفر

47 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 11 - ام الامارات

46 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 10 - اصحاب الهمم و التطوع

47 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 9 - اليوم الوطني الاماراتي

43 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 8 - مهرجان الشيخ زايد

43 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 7 - التجميل

45 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 6 - التربية

50 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 5 - الصداقة

46 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 4 - التنحيف

42 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 3 - حفظ النعم والاستدامة

46 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 2 - نظام حياة صحي

44 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.

الحلقة 1 - نهاية الأسبوع في أبوظبي

46 دقيقة

أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.