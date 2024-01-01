الحلقة 23 - تحضيرات رمضان48 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 22 - صناع المحتوى40 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 21 - المخترعون والأطفال العباقرة40 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 19 - التعليم42 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 18 - التغييرات في الشخصية حسب العمر46 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 17 - السياحة في أبوظبي42 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 16 - الموضة والتسوق47 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 15 - التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي46 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 14 - الصحة العاطفية41 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 13 - الزواج43 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 12 - السفر47 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 11 - ام الامارات46 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 10 - اصحاب الهمم و التطوع47 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 9 - اليوم الوطني الاماراتي43 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 8 - مهرجان الشيخ زايد43 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 7 - التجميل45 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 6 - التربية50 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 5 - الصداقة46 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 4 - التنحيف42 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 3 - حفظ النعم والاستدامة46 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 2 - نظام حياة صحي44 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.
الحلقة 1 - نهاية الأسبوع في أبوظبي46 دقيقة
أحاديث تلقائية غنية بتنوع الآراء ووجهات النظر التي تتبادلها مقدمات البرنامج أثناء طرحهن مواضيع من صميم الحياة الاجتماعية في محاولة لتقديم حلول تخدم مفهوم التعددية وتقبّل الاختلاف حتى لا يفسد للود قضية.