الحلقة 10 - فراسة الصحراء18 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.
الحلقة 9 - فراسة الصحراء23 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.
الحلقة 8 - فراسة الصحراء14 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.
الحلقة 7 - فراسة الصحراء15 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.
الحلقة 6 - فراسة الصحراء10 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.
الحلقة 5 - فراسة الصحراء25 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.
الحلقة 4 - فراسة الصحراء20 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.
الحلقة 3 - فراسة الصحراء16 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.
الحلقة 2 - فراسة الصحراء25 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.
الحلقة 1 - فراسة الصحراء15 دقيقة
ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.