موسم 1

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 10 - فراسة الصحراء

18 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

الحلقة 9 - فراسة الصحراء

23 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

الحلقة 8 - فراسة الصحراء

14 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

الحلقة 7 - فراسة الصحراء

15 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

الحلقة 6 - فراسة الصحراء

10 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

الحلقة 5 - فراسة الصحراء

25 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

الحلقة 4 - فراسة الصحراء

20 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

الحلقة 3 - فراسة الصحراء

16 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

الحلقة 2 - فراسة الصحراء

25 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

الحلقة 1 - فراسة الصحراء

15 دقيقة

ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.