ترتبط الصحراء ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات وثقافتها، ومن هنا ينطلق البرنامج لتقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.