الحلقة 10 - الموت مش راحة36 دقيقة
نور محمود ينقذ عائشة بن أحمد من الموت
الحلقة 9 - الثمن29 دقيقة
فراس سعيد يقع ضحية أمام خطة سمر مرسي.. ومحمد الكيلاني يذهب مع سحر إلى العزبة
الحلقة 8 - روحي فيكي30 دقيقة
هل عائشة بن أحمد ابنة الجنيّة؟
الحلقة 7 - عايشة جوايا30 دقيقة
عائشة بن أحمد تكشف عن مخاوفها لـ هلا السعيد
الحلقة 6 - خوف28 دقيقة
محمد كيلاني يرى «عفريتة» عائشة بن أحمد
الحلقة 5 - كابوس36 دقيقة
عائشة بن أحمد تتحول إلى عفريتة ومحمد كيلاني يفقد الوعي
الحلقة 4 - فريسة سهلة35 دقيقة
محاولة صلح بين فراس سعيد وزوجته بعد زيارته للدجال
الحلقة 3 - المريض X36 دقيقة
فراس سعيد وألفت إمام يذهبان إلى دجال
الحلقة 2 - منطقة رمادية33 دقيقة
كابوس شهدته «سحر- عائشة بن أحمد»، حيث أنها تفاجئت بإحدى السيدات وهي تحاول خنقها.
الحلقة 1 - نقطة بداية39 دقيقة
ذهاب «سحر- عائشة بن أحمد» وزوجها «ثابت- نور محمود» إلى إحدى العزب، وهناك تتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب.