موسم 1

تنتقي السلسلة حكاياتها الأربع من بين (55 مشكلة حب) جمعها الدكتور مصطفى محمود من اعترافات كتبها أصحابها على ورق الرسائل التي كانت ترده أثناء عمله في الصحافة طالبة المشورة حيال قصص ومواقف غريبة عاشوها.

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الحلقة 10 - الموت مش راحة

36 دقيقة

نور محمود ينقذ عائشة بن أحمد من الموت

الحلقة 9 - الثمن

29 دقيقة

فراس سعيد يقع ضحية أمام خطة سمر مرسي.. ومحمد الكيلاني يذهب مع سحر إلى العزبة

الحلقة 8 - روحي فيكي

30 دقيقة

هل عائشة بن أحمد ابنة الجنيّة؟

الحلقة 7 - عايشة جوايا

30 دقيقة

عائشة بن أحمد تكشف عن مخاوفها لـ هلا السعيد

الحلقة 6 - خوف

28 دقيقة

محمد كيلاني يرى «عفريتة» عائشة بن أحمد

الحلقة 5 - كابوس

36 دقيقة

عائشة بن أحمد تتحول إلى عفريتة ومحمد كيلاني يفقد الوعي

الحلقة 4 - فريسة سهلة

35 دقيقة

محاولة صلح بين فراس سعيد وزوجته بعد زيارته للدجال

الحلقة 3 - المريض X

36 دقيقة

فراس سعيد وألفت إمام يذهبان إلى دجال

الحلقة 2 - منطقة رمادية

33 دقيقة

كابوس شهدته «سحر- عائشة بن أحمد»، حيث أنها تفاجئت بإحدى السيدات وهي تحاول خنقها.

الحلقة 1 - نقطة بداية

39 دقيقة

ذهاب «سحر- عائشة بن أحمد» وزوجها «ثابت- نور محمود» إلى إحدى العزب، وهناك تتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب.