الحلقة 10 - 55 مشكلة حب39 دقيقة
زواج هبة مجدي من هاني عادل
الحلقة 9 - 55 مشكلة حب38 دقيقة
يسر تتفاجأ بصورة لهادي أثناء خطبته لأخرى
الحلقة 8 - 55 مشكلة حب43 دقيقة
تعرضت يسر بطلة الحكاية والتي تقدم دورها الفنانة هبة مجدي إلى مضايقات بعد نشر خبر علاقتها بهادي «الفنان هاني عادل»، ما جعلها تتحدث إليه هاتفيا لتعبر له عن غضبها من نشر ذلك الخبر، إذ أنها كانت ترغب بألا يعرف أحد بتلك العلاقة في الوقت الحالي.
الحلقة 7 - 55 مشكلة حب39 دقيقة
استغراب يسر (هبة مجدى) من اعتراف هادى نصار بحبه لها وتركته وغادرت المكان وسط دهشة هادى من رد فعل يسر، وجلست يسر مع نفسها تبكى بسبب حبها لهادى وفى نفس الوقت تخشى من تعرضها للوجع بسبب هذه العلاقة.
الحلقة 6 - 55 مشكلة حب43 دقيقة
معرفة زينة بأن خطيبها هادي قد اعتذر عن السهر معها ليخرج مع يسر التي تجسد شخصيتها هبة مجدي في موعد على العشاء.
الحلقة 5 - 55 مشكلة حب40 دقيقة
ذهاب هشام (حسن أبو الروس) إلى يسر (هبة مجدى)، ورؤيته لها لأول مرة بالكرسي المتحرك بعد أن تركها وفسخ خطبتهما عقب سقوطها وإصابتها، وحديثه معها أن تسامحه لأنه لم يستطع التفكير جيدا، وخوفه أن يخذلها.
الحلقة 4 - 55 مشكلة حب38 دقيقة
هدية غير متوقعة من هادي نصار لـيسر.
الحلقة 3 - 55 مشكلة حب37 دقيقة
صدمة هادي نصار عندما رأى يسر قعيدة
الحلقة 2 - 55 مشكلة حب41 دقيقة
تنقل يسر (هبة مجدي) إلى المستشفى بعد وقوعها على ظهرها، وإصابتها فى الحبل الشوكى، مما نتج عنه فقدانها الإحساس أو تحريك قدميها، والجلوس على كرسى متحرك.
الحلقة 1 - 55 مشكلة حب42 دقيقة
تسقط يسر من أعلى إحدى الفيلات