الحلقة 8 - 55 مشكلة حب

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تعرضت يسر بطلة الحكاية والتي تقدم دورها الفنانة هبة مجدي إلى مضايقات بعد نشر خبر علاقتها بهادي «الفنان هاني عادل»، ما جعلها تتحدث إليه هاتفيا لتعبر له عن غضبها من نشر ذلك الخبر، إذ أنها كانت ترغب بألا يعرف أحد بتلك العلاقة في الوقت الحالي.