موسم 2

تنتقي السلسلة حكاياتها الأربع من بين (55 مشكلة حب) جمعها الدكتور مصطفى محمود من اعترافات كتبها أصحابها على ورق الرسائل التي كانت ترده أثناء عمله في الصحافة طالبة المشورة حيال قصص ومواقف غريبة عاشوها.

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الحلقة 10 - 55 مشكلة حب

39 دقيقة

زواج هبة مجدي من هاني عادل

الحلقة 9 - 55 مشكلة حب

38 دقيقة

يسر تتفاجأ بصورة لهادي أثناء خطبته لأخرى

الحلقة 8 - 55 مشكلة حب

43 دقيقة

تعرضت يسر بطلة الحكاية والتي تقدم دورها الفنانة هبة مجدي إلى مضايقات بعد نشر خبر علاقتها بهادي «الفنان هاني عادل»، ما جعلها تتحدث إليه هاتفيا لتعبر له عن غضبها من نشر ذلك الخبر، إذ أنها كانت ترغب بألا يعرف أحد بتلك العلاقة في الوقت الحالي.

الحلقة 7 - 55 مشكلة حب

39 دقيقة

استغراب يسر (هبة مجدى) من اعتراف هادى نصار بحبه لها وتركته وغادرت المكان وسط دهشة هادى من رد فعل يسر، وجلست يسر مع نفسها تبكى بسبب حبها لهادى وفى نفس الوقت تخشى من تعرضها للوجع بسبب هذه العلاقة.

الحلقة 6 - 55 مشكلة حب

43 دقيقة

معرفة زينة بأن خطيبها هادي قد اعتذر عن السهر معها ليخرج مع يسر التي تجسد شخصيتها هبة مجدي في موعد على العشاء.

الحلقة 5 - 55 مشكلة حب

40 دقيقة

ذهاب هشام (حسن أبو الروس) إلى يسر (هبة مجدى)، ورؤيته لها لأول مرة بالكرسي المتحرك بعد أن تركها وفسخ خطبتهما عقب سقوطها وإصابتها، وحديثه معها أن تسامحه لأنه لم يستطع التفكير جيدا، وخوفه أن يخذلها.

الحلقة 4 - 55 مشكلة حب

38 دقيقة

هدية غير متوقعة من هادي نصار لـيسر.

الحلقة 3 - 55 مشكلة حب

37 دقيقة

صدمة هادي نصار عندما رأى يسر قعيدة

الحلقة 2 - 55 مشكلة حب

41 دقيقة

تنقل يسر (هبة مجدي) إلى المستشفى بعد وقوعها على ظهرها، وإصابتها فى الحبل الشوكى، مما نتج عنه فقدانها الإحساس أو تحريك قدميها، والجلوس على كرسى متحرك.

الحلقة 1 - 55 مشكلة حب

42 دقيقة

تسقط يسر من أعلى إحدى الفيلات