تنتقي السلسلة حكاياتها الأربع من بين (55 مشكلة حب) جمعها الدكتور مصطفى محمود من اعترافات كتبها أصحابها على ورق الرسائل التي كانت ترده أثناء عمله في الصحافة طالبة المشورة حيال قصص ومواقف غريبة عاشوها.