تجارب مشوقة زاخرة باختلاف الألوان والأذواق تتحدث عن أصحابها الذين استلهموا من الثراء البيئي والتراثي لدولة الإمارات لإحاطة أنفسهم بأجمل المقتنيات والتصاميم المستمدة من كافة المجالات الفنية والإبداعية.