الحلقة 5 - Redbull The Road to The Baja 100049 دقيقة
خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.
الحلقة 4 - Redbull The Road to The Baja 100047 دقيقة
خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.
الحلقة 3 - Redbull The Road to The Baja 100041 دقيقة
خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.
الحلقة 2 - Redbull The Road to The Baja 100044 دقيقة
خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.
الحلقة 1 - Redbull The Road to The Baja 100045 دقيقة
خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.