موسم 1

خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.

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الحلقة 5 - Redbull The Road to The Baja 1000

49 دقيقة

خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.

الحلقة 4 - Redbull The Road to The Baja 1000

47 دقيقة

خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.

الحلقة 3 - Redbull The Road to The Baja 1000

41 دقيقة

خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.

الحلقة 2 - Redbull The Road to The Baja 1000

44 دقيقة

خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.

الحلقة 1 - Redbull The Road to The Baja 1000

45 دقيقة

خمسة فرق سباق صحراوية متنوعة تخاطر بالمال والمركبات والسلامة الشخصية أثناء استعداداتهم وخوضهم غمار أصعب سباق للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية.