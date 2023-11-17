نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.