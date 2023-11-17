موسم 1

نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.

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15/12/2023

51 دقيقة

نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.

14/12/2023

50 دقيقة

نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.

08/12/2023

51 دقيقة

نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.

07/12/2023

50 دقيقة

نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.

30/11/2023

51 دقيقة

نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.

24/11/2023

48 دقيقة

نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.

23/11/2023

51 دقيقة

نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.

17/11/2023

51 دقيقة

نافذة أسبوعية نطل منها على فعاليات مهرجان الشيخ زايد إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تزخر بها دولة الإمارات وتعزز جاذبيتها النابضة بالحياة وتحتضن التنوع الثقافي والترفيهي إلى جانب الأماكن الطبيعية.