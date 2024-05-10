الحلقة 8 - آخر الأسبوع - 28/06/2024

49 دقيقة

يستضيف "آخر الأسبوع" المؤثر وصانع المحتوى الإماراتي راشد الرميثي، في لقاء مليء بالضحك والمغامرة يتحدث فيه عن رحلاته واستكشافاته خارج الدولة، وكيفية صناعة محتوى تعليمي ممزوج بالترفيه، كما نستمتع مع أستاذ العود والعازف التونسي بشير الغربي، بباقة من أعذب الألحان والذكريات لا يخلو من الضحك. أما محمد الكندي يقدم قراءة سريعة لفيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام في"فيلم الأسبوع". وإلى جانب التقارير الترفيهية المميزة والفقرات الثابتة مثل 360 وWho’s in Town?" ووجهة الأسبوع، يأخذكم"آخر الأسبوع" في رحلة مليئة بالتحدي والإبداع مع تقرير خاص عن حفل أوركسترا أصحاب الهمم، وحفل السوبرانو العالمية زينة برهوم، إلى جانب تقرير من العرض الخاص للفيلم الإماراتي "دلما".