موسم 1

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

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الحلقة 21 - يوميات مدير عام

45 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 20 - يوميات مدير عام

46 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 19 - يوميات مدير عام

47 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 18 - يوميات مدير عام

46 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 17 - يوميات مدير عام

46 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 16 - يوميات مدير عام

44 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 15 - يوميات مدير عام

47 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 14 - يوميات مدير عام

48 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 13 - يوميات مدير عام

48 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 12 - يوميات مدير عام

47 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 11 - يوميات مدير عام

49 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 10 - يوميات مدير عام

51 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 9 - يوميات مدير عام

48 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 8 - يوميات مدير عام

49 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 7 - يوميات مدير عام

48 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 6 - يوميات مدير عام

48 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 5 - يوميات مدير عام

49 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 4 - يوميات مدير عام

48 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 3 - يوميات مدير عام

48 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 2 - يوميات مدير عام

47 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 1 - يوميات مدير عام

49 دقيقة

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.