الحلقة 21 - يوميات مدير عام45 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 20 - يوميات مدير عام46 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 19 - يوميات مدير عام47 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 18 - يوميات مدير عام46 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 17 - يوميات مدير عام46 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 16 - يوميات مدير عام44 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 15 - يوميات مدير عام47 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 14 - يوميات مدير عام48 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 13 - يوميات مدير عام48 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 12 - يوميات مدير عام47 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 11 - يوميات مدير عام49 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 10 - يوميات مدير عام51 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 9 - يوميات مدير عام48 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 8 - يوميات مدير عام49 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 7 - يوميات مدير عام48 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 6 - يوميات مدير عام48 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 5 - يوميات مدير عام49 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 4 - يوميات مدير عام48 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 3 - يوميات مدير عام48 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 2 - يوميات مدير عام47 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 1 - يوميات مدير عام49 دقيقة
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.