الحلقة 8 - يوميات جميل وهناء

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لا يهنأ جميل بثقة هناء ويؤرقه انعدام غيرتها عليه، فيصبح شغله الشاغل افتعال المواقف وابتكار الأساليب لإثارة غيرتها لكن دون جدوى إلى أن ينجح ذات مرة لكن تأتي النتائج عكسية ويعيش جميل ويلات ما جنته يداه.