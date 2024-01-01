ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.