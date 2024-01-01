الحلقة 13 - سيارات نادرة19 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 12 - سيارات نادرة17 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 11 - سيارات نادرة18 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 10 - سيارات نادرة19 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 9 - سيارات نادرة17 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 8 - سيارات نادرة20 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 6 - سيارات نادرة17 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 5 - سيارات نادرة17 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 4 - سيارات نادرة21 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 3 - سيارات نادرة19 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 2 - سيارات نادرة18 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.
الحلقة 1 - سيارات نادرة18 دقيقة
ضمن مزيج من فن التصميم والهندسة، يقدم البرنامج مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تمثّل رموزاً لمقتنيها. عشاق السيارات النادرة يشاركون المشاهدين سر شغفهم بهذه الهواية وقصص اقتنائهم لهذه التحف النادرة.