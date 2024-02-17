الحلقة 36 - أغنية "عيونك فدوة"9min
الحلقة 35 - أغنية "تشرق الشمس و تغيب"8min
الحلقة 34 - أغنية "باب الليل"10min
الحلقة 33 - أغنية "خايف اقول اللي بقلبي"5min
الحلقة 32 - أغنية "يا منيتي"7min
الحلقة 31 - أغنية "مضناك جفاه مرقده"5min
الحلقة 29 - أغنية "ابرحل في مدا الحافي"8min
الحلقة 28 - أغنية "والله احتاجك انا"5min
الحلقة 27 - أغنية "اناديلك"7min
الحلقة 26 - أغنية "انا مو ولهان"6min
الحلقة 25 - أغنية "طولت"8min
الحلقة 23 - أغنية "يا مجنون"5min
الحلقة 22 - أغنية "سواها قلبي"6min
الحلقة 21 - أغنية "شكرا"4min
الحلقة 19 - أغنية "روح و روح"6min
الحلقة 18 - أغنية "عقوبة"12min
الحلقة 17 - أغنية "غلبان"6min
الحلقة 16 - أغنية "فوووق"5min
الحلقة 15 - أغنية "بنت أكابر"8min
الحلقة 14 - أغنية "اشتقتلك"5min
الحلقة 13 - أغنية "الصورة"6min
الحلقة 12 - أغنية "أكتر"4min
الحلقة 11 - أغنية "أحب البر والمزيون"8min
الحلقة 10 - أغنية "اقرب قريب"1min
الحلقة 9 - أغنية "تحس فيني"9min
أغنية "تحس فيني"