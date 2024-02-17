موسم 1

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الحلقة 36 - أغنية "عيونك فدوة"

9 دقيقة

الحلقة 35 - أغنية "تشرق الشمس و تغيب"

8 دقيقة

الحلقة 34 - أغنية "باب الليل"

10 دقيقة

الحلقة 33 - أغنية "خايف اقول اللي بقلبي"

5 دقيقة

الحلقة 32 - أغنية "يا منيتي"

7 دقيقة

الحلقة 31 - أغنية "مضناك جفاه مرقده"

5 دقيقة

الحلقة 29 - أغنية "ابرحل في مدا الحافي"

8 دقيقة

الحلقة 28 - أغنية "والله احتاجك انا"

5 دقيقة

الحلقة 27 - أغنية "اناديلك"

7 دقيقة

الحلقة 26 - أغنية "انا مو ولهان"

6 دقيقة

الحلقة 25 - أغنية "طولت"

8 دقيقة

الحلقة 23 - أغنية "يا مجنون"

5 دقيقة

الحلقة 22 - أغنية "سواها قلبي"

6 دقيقة

الحلقة 21 - أغنية "شكرا"

4 دقيقة

الحلقة 19 - أغنية "روح و روح"

6 دقيقة

الحلقة 18 - أغنية "عقوبة"

12 دقيقة

الحلقة 17 - أغنية "غلبان"

6 دقيقة

الحلقة 16 - أغنية "فوووق"

5 دقيقة

الحلقة 15 - أغنية "بنت أكابر"

8 دقيقة

الحلقة 14 - أغنية "اشتقتلك"

5 دقيقة

الحلقة 13 - أغنية "الصورة"

6 دقيقة

الحلقة 12 - أغنية "أكتر"

4 دقيقة

الحلقة 11 - أغنية "أحب البر والمزيون"

8 دقيقة

الحلقة 10 - أغنية "اقرب قريب"

1 دقيقة

الحلقة 9 - أغنية "تحس فيني"

9 دقيقة

أغنية "تحس فيني"

الحلقة 8 - أغنية "يا ادمي حس"

6 دقيقة

الحلقة 7 - أغنية "انا مدري عن الناس"

6 دقيقة

الحلقة 6 - أغنية "هلا يا مرحبا واهلا"

8 دقيقة

الحلقة 5 - أغنية "أنا ما استغني"

9 دقيقة

الحلقة 4 - أغنية "تغير الوقت"

5 دقيقة

الحلقة 3 - أغنية "يلازمني خيالك"

6 دقيقة