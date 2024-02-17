الحلقة 36 - أغنية "عيونك فدوة"9 دقيقة
الحلقة 35 - أغنية "تشرق الشمس و تغيب"8 دقيقة
الحلقة 34 - أغنية "باب الليل"10 دقيقة
الحلقة 33 - أغنية "خايف اقول اللي بقلبي"5 دقيقة
الحلقة 32 - أغنية "يا منيتي"7 دقيقة
الحلقة 31 - أغنية "مضناك جفاه مرقده"5 دقيقة
الحلقة 29 - أغنية "ابرحل في مدا الحافي"8 دقيقة
الحلقة 28 - أغنية "والله احتاجك انا"5 دقيقة
الحلقة 27 - أغنية "اناديلك"7 دقيقة
الحلقة 26 - أغنية "انا مو ولهان"6 دقيقة
الحلقة 25 - أغنية "طولت"8 دقيقة
الحلقة 23 - أغنية "يا مجنون"5 دقيقة
الحلقة 22 - أغنية "سواها قلبي"6 دقيقة
الحلقة 21 - أغنية "شكرا"4 دقيقة
الحلقة 19 - أغنية "روح و روح"6 دقيقة
الحلقة 18 - أغنية "عقوبة"12 دقيقة
الحلقة 17 - أغنية "غلبان"6 دقيقة
الحلقة 16 - أغنية "فوووق"5 دقيقة
الحلقة 15 - أغنية "بنت أكابر"8 دقيقة
الحلقة 14 - أغنية "اشتقتلك"5 دقيقة
الحلقة 13 - أغنية "الصورة"6 دقيقة
الحلقة 12 - أغنية "أكتر"4 دقيقة
الحلقة 11 - أغنية "أحب البر والمزيون"8 دقيقة
الحلقة 10 - أغنية "اقرب قريب"1 دقيقة
الحلقة 9 - أغنية "تحس فيني"9 دقيقة
أغنية "تحس فيني"