يكتسب عبد الحميد وعايدة خبرة واسعة في إدارة المال والأعمال من خلال تربية الأبناء. تأتي اللحظة لإثبات فطنتهما المالية حين تتم خطبة الابنة الكبرى ولا مورد لتدبير النفقات سوى تسخير مهاراتهما المكتسبة.