الحلقة 45 - أبو العروسة44min
يتم الإفراج عن شريف بمساعدة وليد، ويوافق شريف علي زواج نيرة من وليد. تنصلح الأحوال بين شيري شريف ويعود مينا لخطيبته، ويتم زواج أكرم ومريم. تعود زينة إلى طارق وتوافق دينا على الزواج من مهند، وسامحت وفاء داوود، وعادت عبير إلى جابر.
الحلقة 44 - أبو العروسة41min
يحاول طارق مصالحة زينة لكن عبد الحميد يرفض ويطلب منه المغادرة. يقوم داوود بطرد طارق من المنزل لحين عودة زينة، ويعود مينا لتناول المواد المخدرة، ويتم القبض على شريف بينما يطلب أكرم الزواج من مريم.
الحلقة 43 - أبو العروسة37min
يفسخ والد سارة خطبة ابنته من مينا حين يعلم حقيقة الوظيفة التي يشغلها الأخير ويقع الطلاق بين زينة وطارق لاكتشافها علاقته بفريدة.
الحلقة 42 - أبو العروسة37min
تتوطد علاقة يحيى وهاجر، ويصارح أكرم - عبد الحميد بالعلاقة بين طارق وفريدة. يكتشف ملاك وفيفان احتمالية إنجابهما لطفل غير سليم، في حين يذهب جابر للشهادة أمام رئيس الجامعة لإخراج عبير من ورطتها، وتعلم شيري بعلاقة هناء بشريف وتطلب الطلاق.
الحلقة 41 - أبو العروسة38min
يتم إيقاف عبير عن العمل وتحويلها للتحقيق، وتخبر زينة - داوود وعايدة عن إدمان وفاء للمهدئات. يكتشف أكرم أن ميرنا ما زالت متزوجة، وتتعرف هناء على شيري لبيع شقة لها، وتخبر فريدة - أكرم برغبتها الزواج من طارق.
الحلقة 40 - أبو العروسة43min
تكتشف زينة أن وفاء تتناول المهدئات فتقوم بإخفائها. تبادر حياة بالإعلان عن مشغل عايدة على صفحاتها ما يفاجئ أكرم. يقدم إبراهيم بلاغاً لرئيس الجامعة عن عبير، فيتم استدعاؤها للتحقيق. يطلب عبد الحميد من مريم مساعدته في الجمعية وتوافق.
الحلقة 39 - أبو العروسة44min
ينصح وليد - شريف بفسخ شراكته في الصالة الرياضية يطلب عبد الحميد من حياة العمل معه وتوافق، في حين تؤكد عبير لإبراهيم عدولها عن الزواج به وتطرده.
الحلقة 38 - أبو العروسة38min
تعود زينة لمنزلها ويقرر طارق ترك العمل مع داوود. تزور حياة عبد الحميد في منزله وتعتذر له. تفاجئ مارينا ملاك بتقديمها أوراق الهجرة إلى أمريكا، وتطلب نيرة من وليد الخروج من حياتها.
الحلقة 37 - أبو العروسة40min
تخبر حياة - عبد الحميد بعدم احتياجها له ويستمر إهمال داود لزوجته وفاء، تعترف عبير لجابر بأنها ما زالت تحبه وأنها قررت عدم الزواج من إبراهيم. يصارح أكرم فريدة بإعجابه بها، بينما تقنع هاجر - زينة بالعودة لمنزلها.
الحلقة 36 - أبو العروسة39min
تتناول وفاء المهدئات بسبب إهمال زوجها لها. يتشاجر طارق مع زينة بسبب صديقته فريدة، ويتم إطلاق سراح داوود بعد دفع مبلغ مالي كبير للضرائب. تخبر مريم عبير بأن إبراهيم لديه ابنة.
الحلقة 35 - أبو العروسة35min
توضح مريم لعبير حقيقة إصابة إبراهيم بعقدة حبه للسيدات الأكبر سناً. يوقّع شريف عقد النادي الرياضي الجديد، وتعترف حياة لعبد الحميد أنها طفلة متبناة.
الحلقة 34 - أبو العروسة37min
يخبر عبد الحميد حياة بما حدث خلال لقائه بوالدها وينقذها من الانتحار للمرة الثانية. تصارح مريم - أكرم بحقيقة مشاعرها نحوه، في حين يعترف مهند بحبه لدينا. يعيد جابر محاولة الإصلاح بين إبراهيم وزوجته، ويعترف لعبير برغبته العودة إليها.
الحلقة 33 - أبو العروسة38min
يتزوج ملاك وفيفيان، ويتم القبض على طارق بسبب وجود لحوم فاسدة في السوبرماركت ويشك بوالده. تتوطد العلاقة بين عايدة وصفاء بعد علاج زينة لابنها آدم، واكتشف يحيى ابن صفاء أن هاجر – زميلته في الجامعة – هي ابنة عايدة.
الحلقة 32 - أبو العروسة38min
ذهبت عبير لعايدة وأخبرتها الأخيرة برفضها بسبب فرق السن بينهما وهو ما تتفق عليه عايدة مسبقاً مع مريم. واحتفل عبد الحميد وجابر وداوود بعيد ميلاد ملاك بمدينة الملاهي حيث يعمل مينا، ونصح عبد الحميد ملاك بالزواج من فيفيان وجابر بالعودة إلى عبير.
الحلقة 31 - أبو العروسة39min
أصر إبراهيم على طلاق ابنة سعاد، وينهي شريف علاقته بهناء ويعثر على عمل مع صديقه رشدي ويخبر شيري بالأمر. تخبر عبير ابنتها مريم بقرار زواجها من إبراهيم فتهاجمها مريم وتقوم عبير بصفعها.
الحلقة 30 - أبو العروسة38min
وافق عبد الحميد على تنفيذ وصية حسن، يطلب جمال من داوود زيادة في المرتب مقابل تزويره للحسابات أمام الضرائب فيرفض. يلتقي عبد الحميد بحياة وتتهمه بطلب مقابل مادي من إحدى منافساتها لنشر فيديو انتحارها. يتعرف جابر على إبراهيم طليق ابنة سعاد للصلح بينهما.
الحلقة 29 - أبو العروسة38min
تتواصل حياة مع عبد الحميد هاتفياً، بينما تشاجرت شيري مع شريف بسبب شكها في تصرفاته. تحدث مشادة كلامية بين عايدة وصفاء وتعمل وفاء على تهدئة الأمور بينهما، بينما تلوم مريم والدها جابر على انفصاله بوالدتها، وأخبرته بوجود شخص في حياة أمها.
الحلقة 28 - أبو العروسة37min
اكتشف عبد الحميد أن الفتاة التي أنقذها هي حياة الخولي، ويحاول البحث عن أفكار لاستغلال النقود التي تركها حسن في أعمال الخير. توافق صفاء على تأجير شقتها لوفاء وعايدة لاستخدامها.
الحلقة 27 - أبو العروسة36min
تطلب نيرة من وجدي الابتعاد عن حياتها بسبب حبها لشيري، واعتذر إبراهيم إلى عبير عما بدر منه. تتشاجر زينة مع طارق بسبب إهماله لها، ويقوم عبد الحميد بإنقاذ فتاة تدعى حياة من الانتحار.
الحلقة 26 - أبو العروسة37min
يحدث شجار بين عبير وإبراهيم بسبب سؤالها عن سبب طلاقه. تستمر حالة الحزن التي يعيشها عبد الحميد بعد وفاة حسن، ويذهب لزيارته، ويطلب محامي حسن لقاء عبد الحميد
الحلقة 25 - أبو العروسة36min
وافقت عايدة على مشاركة وفاء في مشروع جديد لاستغلال وقت الفراغ بعد خروجها على المعاش. يتعرض عبد الحميد لصدمة كبيرة بسبب وفاة حسن الذي توفى بعد ليلة سعيدة قضاها الصديقان برفقة صديقهما القديم خلدون.
الحلقة 24 - أبو العروسة37min
عرضت وفاء على عايدة فكرة البدء في مشروع جديد خاص بهما، وعلى الصعيد الآخر باءت محاولات ملاك بالفشل لإقناع فيفيان بالاعتراف لوالدة أندرو عن حقيقة وضعها الاجتماعي.
الحلقة 23 - أبو العروسة37min
يبدأ أكرم الاتفاق على صفقة جديدة ويكتشف أن صاحبة الصفقة هي ميرنا الفتاة التي أراد خطبتها من قبل، وعبرت مريم لأكرم عن صدمتها من العلاقة التي تجمع بين عبير وإبراهيم، تفاجئ فيفيان صديقتيها نيرة وشيري بتحديد موعد زواجها من أندرو.
الحلقة 22 - أبو العروسة36min
رفض داوود استرداد المبلغ الذي اقترضته وفاء منه، وفاجأها برغبته في بدأها مشروع خاص بها ومشاركة عايدة معها، بينما انفصلت نيرة عن أسامة بسبب اكتشافها بخله الشديد.
الحلقة 21 - أبو العروسة36min
أنشأت هاجر لعايدة حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي لملء وقت فراغها بعد خروجها على المعاش، واستمر داوود في محاولة إصلاح الأمور بينه وبين وفاء.
الحلقة 20 - أبو العروسة37min
تحال عايدة على المعاش، وسط تأثر زملائها الذين أشادوا بها وبنزاهتها. يحاول عبد الحميد مواساتها، والتقى ملاك بوالدة أندرو ووافقت على زواج فيفيان من ابنها.
الحلقة 19 - أبو العروسة36min
يتوجه داوود إلى المنزل لمراضاة وفاء حين يعلم من طارق عن سوء حالتها بعد المشاجرة التي جرت بينهما. يبتهج عبد الحميد كلما اقترب وقت تقاعد عايدة وبقائها معه في المنزل. ترد عبير على إبراهيم بالرفض حين يعترف مجدداً بحبه لها.
الحلقة 18 - أبو العروسة36min
قام أكرم بزيارة مريم في عيادتها، وذهبت عبير إلى أحد الأماكن برفقة إبراهيم للعشاء، لكنها اصطدمت بـداوود أمامها، لتهرب مسرعة قبل أن يشاهدها
الحلقة 17 - أبو العروسة36min
تم استدعاء نيرة إلى المدرسة بسبب مشاجرة بين ابنها وزميله في الفصل، وقامت عبير بقبول دعوة إبراهيم للعشاء، واعترفت وفاء لداوود بتعرضها للنصب وخسارتها المبلغ الذي أقرضها إياه
الحلقة 16 - أبو العروسة37min
اكتشف طارق العديد من المشاكل في إدارة السوبر ماركت، وحدثت مشكلة كبيرة مع عميلة واكتشف أنها صديقته من أيام الجامعة، وأقنعت فيفيان ملاك بمقابلة والدة أندرو.
الحلقة 15 - أبو العروسة37min
أثر طلاق هاجر سلباً على الجميع، وحاول عبد الحميد وجميع أفراد العائلة مساعدة هاجر لاجتياز هذه المحنة. تلتقي فيفيان ومارينا والدة أندرو التي طلبت من مارينا لقاء أخيها ملاك، وبدأ أكرم ومهند التجهيز لافتتاح شركتهما الخاصة