الحلقة 29 - أبو العروسة

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تتواصل حياة مع عبد الحميد هاتفياً، بينما تشاجرت شيري مع شريف بسبب شكها في تصرفاته. تحدث مشادة كلامية بين عايدة وصفاء وتعمل وفاء على تهدئة الأمور بينهما، بينما تلوم مريم والدها جابر على انفصاله بوالدتها، وأخبرته بوجود شخص في حياة أمها.