تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.