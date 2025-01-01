الحلقة 4 - معرض أبوظبي الدولي للكتاب51min
تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.
الحلقة 3 - معرض أبوظبي الدولي للكتاب50min
تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.
الحلقة 2 - معرض أبوظبي الدولي للكتاب48min
تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.
الحلقة 1 - معرض أبوظبي الدولي للكتاب47min
تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.