موسم 1

تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.

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الحلقة 4 - معرض أبوظبي الدولي للكتاب

51min

تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.

الحلقة 3 - معرض أبوظبي الدولي للكتاب

50min

تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.

الحلقة 2 - معرض أبوظبي الدولي للكتاب

48min

تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.

الحلقة 1 - معرض أبوظبي الدولي للكتاب

47min

تتابع التغطية فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يجتمع أقطاب صناعة النشر حول العالم في لقاء سنوي بأبوظبي للاطلاع على أحدث تطورات الصناعة وتحقيق التبادل الثقافي بين رواد المعرض.