يتمتع الطالب الشاب "إيجون ساوامورا" بمهارة فائقة في لعبة البيسبول. يتغير مسار حياته عندما يقوم بزيارة إلى مدرسة ثانوية مرموقة وينضم إلى فريقها حيث يخوض رحلة مليئة بالتحديات مدفوعاً بالأمل للوصول إلى البطولة النهائية.