موسم 1

يتمتع الطالب الشاب "إيجون ساوامورا" بمهارة فائقة في لعبة البيسبول. يتغير مسار حياته عندما يقوم بزيارة إلى مدرسة ثانوية مرموقة وينضم إلى فريقها حيث يخوض رحلة مليئة بالتحديات مدفوعاً بالأمل للوصول إلى البطولة النهائية.

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الحلقة 30 - الفائز والخاسر

24min

انتصار مشرف يُظهر قوة الفريق وإرادته، بينما يُذهل ساوامورا الجميع بأدائه

الحلقة 29 - رقبة إلى رقبة

24min

مواجهة محتدمة تُبقي الجمهور على أعصابه حتى اللحظة الأخيرة.

الحلقة 28 - الطريق إلى تلة النار

24min

حلقة تلخيصية تُعيد أبرز لحظات الموسم.

الحلقة 27 - لن أستسلم

24min

يبرع ساوامورا بأدائه ما يرفع من معنويات الفريق.

الحلقة 26 - معجزة أكيكاوا

24min

أداء استثنائي من الخصوم يُجبر الفريق على رفع مستوى لعبه.

الحلقة 25 - استراتيجية مضادة لفورويا

24min

الفريق يواجه ضغوطًا مع زيادة التحديات، لكن خطط "ميوكي" تُبقي الأمل حيًا.

الحلقة 24 - آلة الدقة

24min

استراتيجيات جديدة تُكشف للتعامل مع نقاط قوة الخصوم.

الحلقة 23 - الظهور الرسمي الأول في المباراة

24min

نهاية مثيرة للمباراة الأولى، مع استعدادات مكثفة للمواجهة القادمة.

الحلقة 22 - دعوة للانتباه

24min

يواجه فريق "سيدو" أول تحدياته في البطولة ضد فريق قوي يُعرف بدفاعه الحديدي.

الحلقة 21 - إلى مرحلة الحلم

24min

تنكشف تشكيلة الفريق الرسمية، ويبدأ الاستعداد للبطولة الصيفية الكبرى.

الحلقة 20 - حالة طارئة

24min

يتعرض "تانبا" لموقف صعب يختبر عزيمته، بينما يتكاتف الفريق لدعمه.

الحلقة 19 - القدر

23min

في نهاية معسكر التدريب، تُقام بطولة ثلاثية تزيد من حدة المنافسة.

الحلقة 18 - أكره ذلك، ولكن ..

24min

لحظات مثيرة تُقرب المباراة من نهايتها، وسط ترقب للجميع بشأن أداء ساوامورا.

الحلقة 17 - المباريات ممتعة

24min

يتولى ساوامورا زمام الأمور في الملعب، مُذهلاً الخصوم بأدائه غير المتوقع.

الحلقة 16 - التحدي

24min

مباراة تدريبية صعبة تُبرز قوة الفريق وتكشف نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين.

الحلقة 15 - قد بأدائك!

24min

يُظهر قائد الفريق "يوكي" شجاعة ومسؤولية بينما يدفع المدرب الجميع للعمل بجد.

الحلقة 14 - بدء معسكر التدريب!

24min

يبدأ الفريق معسكر التدريب، حيث تزداد التحديات والفرص للتألق.

الحلقة 13 - أنت في الفريق الرئيسي

24min

تنضم أسماء جديدة للفريق الرئيسي، بما في ذلك ساوامورا، فيما يتولى كريس دورًا جديدًا كمدير الفريق.

الحلقة 12 - الهدف

24min

استراتيجية جديدة تضع كريس في مرمى التحدي، بينما يحاول الفريق إثبات قوته.

الحلقة 11 - كريس، إلى الميدان!

24min

يشكل ساوامورا وكريس ثنائيًا قويًا في إحدى المباريات، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الفريق.

الحلقة 10 - صقل الكرة السريعة المتحركة

24min

يكشف كريس عن السلاح السري لساوامورا: كرة سريعة متحركة مذهلة.

الحلقة 9 - بغصة في قلبه

24min

بعد أن يطلب ساوامورا تعليمات من كريس، يبدأ في اكتشاف نقاط ضعفه، ليبدأ رحلة تحسين ذاته.

الحلقة 8 - حقيقة كريس

23min

يثير تصرف كريس الغامض غضب ساوامورا، ليكتشف لاحقًا الجانب الخفي من تدريبات كريس وأسباب تفانيه.

الحلقة 7 - البطاريتان

24min

يُعين ساوامورا للتدريب مع "كريس" بينما يعمل "فورويا" مع "ميوكي"، لتبدأ رحلة تحسين مهاراتهما.

الحلقة 6 - وجهاً لوجه!

24min

يقود ساوامورا فريقه بحماس ويقف على تلة الرمي للمرة الأولى. رغم التحديات، يُظهر قوة شخصية وقدرة مذهلة تثير إعجاب الجميع.

الحلقة 5 - تصادم

24min

مباراة حاسمة تجمع الطلاب الجدد بزملائهم الأكبر سنًا لتحديد المؤهلين للانضمام إلى الفريق الرئيسي.

الحلقة 4 - هل تشبهني؟

24min

يلتقي ساوامورا بزميله الجديد "ساتورو فورويا"، ويدرك أن التنافس على لقب اللاعب المميز سيكون شرسًا.

الحلقة 3 - غير مؤهل ليكون راميًا؟

24min

عند وصوله إلى "سيدو"، يلتقي ساوامورا بشخصيات جديدة، ويُعلن عن طموحه ليكون اللاعب المميز. يتحداه المدرب "كاتاوكا" لإثبات جدارته.

الحلقة 2 - الشريك

24min

بمساعدة زميله "ميوكي"، يتفوق ساوامورا على منافسه "أزوما". لكن شعور الذنب تجاه أصدقائه السابقين يُلاحقه، قبل أن يقرر بحماس أن يبدأ مغامرته الجديدة.

الحلقة 1 - الرمية الواحدة

24min

إيجون ساوامورا، شاب موهوب في لعبة البيسبول، يتم اكتشافه من قبل نائب مدير مدرسة "سيدو" الثانوية. تُفتح له الأبواب عندما يُدعى لمشاهدة تدريبات فريق بيسبول المدرسة المرموق.