الحلقة 30 - الفائز والخاسر24min
انتصار مشرف يُظهر قوة الفريق وإرادته، بينما يُذهل ساوامورا الجميع بأدائه
الحلقة 29 - رقبة إلى رقبة24min
مواجهة محتدمة تُبقي الجمهور على أعصابه حتى اللحظة الأخيرة.
الحلقة 28 - الطريق إلى تلة النار24min
حلقة تلخيصية تُعيد أبرز لحظات الموسم.
الحلقة 27 - لن أستسلم24min
يبرع ساوامورا بأدائه ما يرفع من معنويات الفريق.
الحلقة 26 - معجزة أكيكاوا24min
أداء استثنائي من الخصوم يُجبر الفريق على رفع مستوى لعبه.
الحلقة 25 - استراتيجية مضادة لفورويا24min
الفريق يواجه ضغوطًا مع زيادة التحديات، لكن خطط "ميوكي" تُبقي الأمل حيًا.
الحلقة 24 - آلة الدقة24min
استراتيجيات جديدة تُكشف للتعامل مع نقاط قوة الخصوم.
الحلقة 23 - الظهور الرسمي الأول في المباراة24min
نهاية مثيرة للمباراة الأولى، مع استعدادات مكثفة للمواجهة القادمة.
الحلقة 22 - دعوة للانتباه24min
يواجه فريق "سيدو" أول تحدياته في البطولة ضد فريق قوي يُعرف بدفاعه الحديدي.
الحلقة 21 - إلى مرحلة الحلم24min
تنكشف تشكيلة الفريق الرسمية، ويبدأ الاستعداد للبطولة الصيفية الكبرى.
الحلقة 20 - حالة طارئة24min
يتعرض "تانبا" لموقف صعب يختبر عزيمته، بينما يتكاتف الفريق لدعمه.
الحلقة 19 - القدر23min
في نهاية معسكر التدريب، تُقام بطولة ثلاثية تزيد من حدة المنافسة.
الحلقة 18 - أكره ذلك، ولكن ..24min
لحظات مثيرة تُقرب المباراة من نهايتها، وسط ترقب للجميع بشأن أداء ساوامورا.
الحلقة 17 - المباريات ممتعة24min
يتولى ساوامورا زمام الأمور في الملعب، مُذهلاً الخصوم بأدائه غير المتوقع.
الحلقة 16 - التحدي24min
مباراة تدريبية صعبة تُبرز قوة الفريق وتكشف نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين.
الحلقة 15 - قد بأدائك!24min
يُظهر قائد الفريق "يوكي" شجاعة ومسؤولية بينما يدفع المدرب الجميع للعمل بجد.
الحلقة 14 - بدء معسكر التدريب!24min
يبدأ الفريق معسكر التدريب، حيث تزداد التحديات والفرص للتألق.
الحلقة 13 - أنت في الفريق الرئيسي24min
تنضم أسماء جديدة للفريق الرئيسي، بما في ذلك ساوامورا، فيما يتولى كريس دورًا جديدًا كمدير الفريق.
الحلقة 12 - الهدف24min
استراتيجية جديدة تضع كريس في مرمى التحدي، بينما يحاول الفريق إثبات قوته.
الحلقة 11 - كريس، إلى الميدان!24min
يشكل ساوامورا وكريس ثنائيًا قويًا في إحدى المباريات، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الفريق.
الحلقة 10 - صقل الكرة السريعة المتحركة24min
يكشف كريس عن السلاح السري لساوامورا: كرة سريعة متحركة مذهلة.
الحلقة 9 - بغصة في قلبه24min
بعد أن يطلب ساوامورا تعليمات من كريس، يبدأ في اكتشاف نقاط ضعفه، ليبدأ رحلة تحسين ذاته.
الحلقة 8 - حقيقة كريس23min
يثير تصرف كريس الغامض غضب ساوامورا، ليكتشف لاحقًا الجانب الخفي من تدريبات كريس وأسباب تفانيه.
الحلقة 7 - البطاريتان24min
يُعين ساوامورا للتدريب مع "كريس" بينما يعمل "فورويا" مع "ميوكي"، لتبدأ رحلة تحسين مهاراتهما.
الحلقة 6 - وجهاً لوجه!24min
يقود ساوامورا فريقه بحماس ويقف على تلة الرمي للمرة الأولى. رغم التحديات، يُظهر قوة شخصية وقدرة مذهلة تثير إعجاب الجميع.
الحلقة 5 - تصادم24min
مباراة حاسمة تجمع الطلاب الجدد بزملائهم الأكبر سنًا لتحديد المؤهلين للانضمام إلى الفريق الرئيسي.
الحلقة 4 - هل تشبهني؟24min
يلتقي ساوامورا بزميله الجديد "ساتورو فورويا"، ويدرك أن التنافس على لقب اللاعب المميز سيكون شرسًا.
الحلقة 3 - غير مؤهل ليكون راميًا؟24min
عند وصوله إلى "سيدو"، يلتقي ساوامورا بشخصيات جديدة، ويُعلن عن طموحه ليكون اللاعب المميز. يتحداه المدرب "كاتاوكا" لإثبات جدارته.
الحلقة 2 - الشريك24min
بمساعدة زميله "ميوكي"، يتفوق ساوامورا على منافسه "أزوما". لكن شعور الذنب تجاه أصدقائه السابقين يُلاحقه، قبل أن يقرر بحماس أن يبدأ مغامرته الجديدة.
الحلقة 1 - الرمية الواحدة24min
إيجون ساوامورا، شاب موهوب في لعبة البيسبول، يتم اكتشافه من قبل نائب مدير مدرسة "سيدو" الثانوية. تُفتح له الأبواب عندما يُدعى لمشاهدة تدريبات فريق بيسبول المدرسة المرموق.