الحلقة 35 - بطل الملعب الماسي24min
يُظهر "ساوامورا" نضوجاً ويبدأ في تقديم نصائح ليبرز كقائد غير رسمي كما يظهر الرماة الجدد إمكانيات عالية.
الحلقة 34 - بطل الملعب الماسي24min
مباراة تمهيدية تُبرز ضعف الانسجام بين الجدد والقدامى، مما يدفع "ميوكي" لإعادة هيكلة الخطة.
الحلقة 33 - بطل الملعب الماسي24min
تبدأ التمارين الذهنية والجماعية، ويواجه "ميوكي" صعوبة في القيادة، لكنه يبدأ تدريجياً ببناء شخصيته القيادية.
الحلقة 32 - بطل الملعب الماسي24min
يتخرج "يوكي" رسمياً، والفريق يشعر بفراغ قيادي. يُعيَّن "ميوكي" قائداً جديداً رغم تردده، فيقرر قبول المسؤولية.
الحلقة 31 - بطل الملعب الماسي24min
مباراة تجريبية حاسمة ضد مدرسة قوية، يُستخدم فيها "ساوامورا" كرامي إنقاذ ويمنح الفريق فرصة للعودة.
الحلقة 30 - بطل الملعب الماسي24min
تبدأ معسكرات التدريب المكثفة، والضغط يزداد على الرماة. يعمل "ساوامورا" على تحسين رمية التقطيع الخاصة به.
الحلقة 29 - بطل الملعب الماسي24min
تكشف المباريات التدريبية تراجع بعض اللاعبين وتطور آخرين. يُبهر "ساوامورا" المدرب بإصراره وهدوئه على التل.
الحلقة 28 - بطل الملعب الماسي24min
ينضم اللاعبون الجدد للفريق، ومن بينهم مواهب لافتة تُشعل أجواء التنافس بين "ساوامورا" ورفاقه.
الحلقة 27 - بطل الملعب الماسي24min
يعاني "ساوامورا" من آثار الخسارة، لكن دعم الفريق يعيده تدريجياً للمسار. المدرب يبدأ التخطيط للموسم الجديد.
الحلقة 26 - بطل الملعب الماسي24min
رغم القتال الشرس، يخسر الفريق النهائي بفارق بسيط. لكن "ساوامورا" يَعِد بعودة أقوى… والرحلة لم تنتهِ بعد!
الحلقة 25 - بطل الملعب الماسي24min
النهائي يحتدم حتى اللحظات الأخيرة، والنتيجة تتأرجح بين الفريقين. «يوكي» يُسجل ضربة درامية يعيد الأمل لـ "سيدو".
الحلقة 24 - بطل الملعب الماسي24min
يتراجع "ساوامورا" بعد عدة ضربات ناجحة للخصم، فيتدخل المدرب ويُبدله بـ "فورويا" في محاولة للسيطرة على المباراة.
الحلقة 23 - بطل الملعب الماسي24min
ينطلق النهائي وسط أجواء مشحونة. يبدأ "ساوامورا" المباراة ويُظهر شجاعة وثباتاً كبيرين ضد الضاربين الأقوياء.
الحلقة 22 - بطل الملعب الماسي24min
يحقق الفريق فوزاً مثيراً ويتأهل للنهائي! ومع اقتراب الحلم، يُدرك المدرب أن الضغط سيبلغ ذروته في المباراة القادمة.
الحلقة 21 - بطل الملعب الماسي24min
ينجح "هاروويتشي" في كسر الجمود بضربة حاسمة ويشعل الحماس في الفريق ويعود "فورويا" للملعب بقوة ويسيطر على المباراة.
الحلقة 20 - بطل الملعب الماسي24min
ينطلق نصف النهائي! يعتمد الفريق الخصم على "رامي" الأعسر الذي يصعب التعامل معه، مما يصدم الضاربين في البداية.
الحلقة 19 - بطل الملعب الماسي23min
يواجه "يوكي" ضغوط مستقبله الدراسي وقيادته للفريق، ومع ذلك يبقى صامداً ويوجه زملاءه نحو النصر.
الحلقة 18 - بطل الملعب الماسي24min
المدرب يُثني على تطور "ساوامورا" ويشيد بروحه القتالية. يتأهل الفريق إلى نصف النهائي، والحلم بالبطولة يقترب.
الحلقة 17 - بطل الملعب الماسي24min
يدخل "ساوامورا" لينقذ الفريق من أزمة. رمياته المنخفضة تقطع زخم الخصم، ويبدأ الهجوم المضاد بقيادة "يوكي" و"هاروويتشي".
الحلقة 16 - بطل الملعب الماسي24min
تبدأ مواجهة نارية ضد فريق يتميز بخط هجوم ناري. يبدأ "فورويا" المباراة لكنه يواجه مشاكل في السيطرة، فيتدخل المدرب استعداداً للتبديل.
الحلقة 15 - بطل الملعب الماسي24min
مع تصاعد المنافسة، يحقق الفريق فوزاً صعباً ويضمن التأهل. يحذر "يوكي" الفريق من التهاون ويطلب التركيز الكامل على المباراة القادمة.
الحلقة 14 - بطل الملعب الماسي24min
يُعاني "تانبا" من إصابة مفاجئة، فيتدخل المدرب ويضطر للاعتماد على "ساوامورا" و "فورويا" فقط. الضغوط تزداد، لكن الفريق يبقى متحداً.
الحلقة 13 - بطل الملعب الماسي24min
ظهور خصم يُجيد قراءة الرماة يضع الفريق في مأزق. يستخدم "ساوامورا" رميات جديدة أربكت الضاربين مما قلب موازين المباراة.
الحلقة 12 - بطل الملعب الماسي24min
يتناوب الرماة الثلاثة في المباراة وكل واحد منهم يكشف عن أسلوبه الخاص. يُبهر "ساوامورا" زملاءه بقيادته الذكية.
الحلقة 11 - بطل الملعب الماسي24min
يستعد الفريق لمباراة جديدة أمام خصم يتمتع بخبرة عالية. يبدأ "ساوامورا" المباراة ويُظهر نضجاً ملحوظاً في تعامله مع الضغوط.
الحلقة 10 - بطل الملعب الماسي24min
أداء "ساوامورا" يذهل الجميع بروحه القتالية وتمريراته الذكية، ويساعد الفريق على تأمين الفوز الأول في البطولة.
الحلقة 9 - بطل الملعب الماسي24min
المباراة تشتد ويقلب خصم غير متوقع الموازين. يواجه "ساوامورا" وقتاً حرجاً ويحاول الحفاظ على تقدم الفريق.
الحلقة 8 - بطل الملعب الماسي24min
تبدأ أول مباراة رسمية في البطولة، يبدأ "ساوامورا" من مقعد الاحتياط، في حين يظهر "فورويا" سيطرة مذهلة على الملعب منذ البداية.
الحلقة 7 - بطل الملعب الماسي24min
يحفّز "يوكي" قائد الفريق بعزيمته، ثم يتم اختيار التشكيلة الأساسية للمباراة القادمة.
الحلقة 6 - بطل الملعب الماسي24min
يُظهر "ساوامورا" تحسناً مذهلاً في سيطرته على الرميات، ما يلفت انتباه المدرب ويضعه مجدداً في سباق المركز الأساسي.
الحلقة 5 - بطل الملعب الماسي24min
ظهور مفاجئ لفريق قوي في مباراة ودية يكشف ثغرات خط الدفاع، ومع ذلك يستفيد الفريق من التجربة ويعيد تقييم استراتيجياته الدفاعية.