موسم 2

يواجه فريق "سيدو" تحديات جديدة بعد معارك البطولة، ويسعى لاستعادة مجده والتأهل للبطولة الوطنية ويخوض الفريق تدريبات شاقة ومواجهات قوية. هل سينجحون في تحقيق الحلم؟

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الحلقة 35 - بطل الملعب الماسي

24min

يُظهر "ساوامورا" نضوجاً ويبدأ في تقديم نصائح ليبرز كقائد غير رسمي كما يظهر الرماة الجدد إمكانيات عالية.

الحلقة 34 - بطل الملعب الماسي

24min

مباراة تمهيدية تُبرز ضعف الانسجام بين الجدد والقدامى، مما يدفع "ميوكي" لإعادة هيكلة الخطة.

الحلقة 33 - بطل الملعب الماسي

24min

تبدأ التمارين الذهنية والجماعية، ويواجه "ميوكي" صعوبة في القيادة، لكنه يبدأ تدريجياً ببناء شخصيته القيادية.

الحلقة 32 - بطل الملعب الماسي

24min

يتخرج "يوكي" رسمياً، والفريق يشعر بفراغ قيادي. يُعيَّن "ميوكي" قائداً جديداً رغم تردده، فيقرر قبول المسؤولية.

الحلقة 31 - بطل الملعب الماسي

24min

مباراة تجريبية حاسمة ضد مدرسة قوية، يُستخدم فيها "ساوامورا" كرامي إنقاذ ويمنح الفريق فرصة للعودة.

الحلقة 30 - بطل الملعب الماسي

24min

تبدأ معسكرات التدريب المكثفة، والضغط يزداد على الرماة. يعمل "ساوامورا" على تحسين رمية التقطيع الخاصة به.

الحلقة 29 - بطل الملعب الماسي

24min

تكشف المباريات التدريبية تراجع بعض اللاعبين وتطور آخرين. يُبهر "ساوامورا" المدرب بإصراره وهدوئه على التل.

الحلقة 28 - بطل الملعب الماسي

24min

ينضم اللاعبون الجدد للفريق، ومن بينهم مواهب لافتة تُشعل أجواء التنافس بين "ساوامورا" ورفاقه.

الحلقة 27 - بطل الملعب الماسي

24min

يعاني "ساوامورا" من آثار الخسارة، لكن دعم الفريق يعيده تدريجياً للمسار. المدرب يبدأ التخطيط للموسم الجديد.

الحلقة 26 - بطل الملعب الماسي

24min

رغم القتال الشرس، يخسر الفريق النهائي بفارق بسيط. لكن "ساوامورا" يَعِد بعودة أقوى… والرحلة لم تنتهِ بعد!

الحلقة 25 - بطل الملعب الماسي

24min

النهائي يحتدم حتى اللحظات الأخيرة، والنتيجة تتأرجح بين الفريقين. «يوكي» يُسجل ضربة درامية يعيد الأمل لـ "سيدو".

الحلقة 24 - بطل الملعب الماسي

24min

يتراجع "ساوامورا" بعد عدة ضربات ناجحة للخصم، فيتدخل المدرب ويُبدله بـ "فورويا" في محاولة للسيطرة على المباراة.

الحلقة 23 - بطل الملعب الماسي

24min

ينطلق النهائي وسط أجواء مشحونة. يبدأ "ساوامورا" المباراة ويُظهر شجاعة وثباتاً كبيرين ضد الضاربين الأقوياء.

الحلقة 22 - بطل الملعب الماسي

24min

يحقق الفريق فوزاً مثيراً ويتأهل للنهائي! ومع اقتراب الحلم، يُدرك المدرب أن الضغط سيبلغ ذروته في المباراة القادمة.

الحلقة 21 - بطل الملعب الماسي

24min

ينجح "هاروويتشي" في كسر الجمود بضربة حاسمة ويشعل الحماس في الفريق ويعود "فورويا" للملعب بقوة ويسيطر على المباراة.

الحلقة 20 - بطل الملعب الماسي

24min

ينطلق نصف النهائي! يعتمد الفريق الخصم على "رامي" الأعسر الذي يصعب التعامل معه، مما يصدم الضاربين في البداية.

الحلقة 19 - بطل الملعب الماسي

23min

يواجه "يوكي" ضغوط مستقبله الدراسي وقيادته للفريق، ومع ذلك يبقى صامداً ويوجه زملاءه نحو النصر.

الحلقة 18 - بطل الملعب الماسي

24min

المدرب يُثني على تطور "ساوامورا" ويشيد بروحه القتالية. يتأهل الفريق إلى نصف النهائي، والحلم بالبطولة يقترب.

الحلقة 17 - بطل الملعب الماسي

24min

يدخل "ساوامورا" لينقذ الفريق من أزمة. رمياته المنخفضة تقطع زخم الخصم، ويبدأ الهجوم المضاد بقيادة "يوكي" و"هاروويتشي".

الحلقة 16 - بطل الملعب الماسي

24min

تبدأ مواجهة نارية ضد فريق يتميز بخط هجوم ناري. يبدأ "فورويا" المباراة لكنه يواجه مشاكل في السيطرة، فيتدخل المدرب استعداداً للتبديل.

الحلقة 15 - بطل الملعب الماسي

24min

مع تصاعد المنافسة، يحقق الفريق فوزاً صعباً ويضمن التأهل. يحذر "يوكي" الفريق من التهاون ويطلب التركيز الكامل على المباراة القادمة.

الحلقة 14 - بطل الملعب الماسي

24min

يُعاني "تانبا" من إصابة مفاجئة، فيتدخل المدرب ويضطر للاعتماد على "ساوامورا" و "فورويا" فقط. الضغوط تزداد، لكن الفريق يبقى متحداً.

الحلقة 13 - بطل الملعب الماسي

24min

ظهور خصم يُجيد قراءة الرماة يضع الفريق في مأزق. يستخدم "ساوامورا" رميات جديدة أربكت الضاربين مما قلب موازين المباراة.

الحلقة 12 - بطل الملعب الماسي

24min

يتناوب الرماة الثلاثة في المباراة وكل واحد منهم يكشف عن أسلوبه الخاص. يُبهر "ساوامورا" زملاءه بقيادته الذكية.

الحلقة 11 - بطل الملعب الماسي

24min

يستعد الفريق لمباراة جديدة أمام خصم يتمتع بخبرة عالية. يبدأ "ساوامورا" المباراة ويُظهر نضجاً ملحوظاً في تعامله مع الضغوط.

الحلقة 10 - بطل الملعب الماسي

24min

أداء "ساوامورا" يذهل الجميع بروحه القتالية وتمريراته الذكية، ويساعد الفريق على تأمين الفوز الأول في البطولة.

الحلقة 9 - بطل الملعب الماسي

24min

المباراة تشتد ويقلب خصم غير متوقع الموازين. يواجه "ساوامورا" وقتاً حرجاً ويحاول الحفاظ على تقدم الفريق.

الحلقة 8 - بطل الملعب الماسي

24min

تبدأ أول مباراة رسمية في البطولة، يبدأ "ساوامورا" من مقعد الاحتياط، في حين يظهر "فورويا" سيطرة مذهلة على الملعب منذ البداية.

الحلقة 7 - بطل الملعب الماسي

24min

يحفّز "يوكي" قائد الفريق بعزيمته، ثم يتم اختيار التشكيلة الأساسية للمباراة القادمة.

الحلقة 6 - بطل الملعب الماسي

24min

يُظهر "ساوامورا" تحسناً مذهلاً في سيطرته على الرميات، ما يلفت انتباه المدرب ويضعه مجدداً في سباق المركز الأساسي.

الحلقة 5 - بطل الملعب الماسي

24min

ظهور مفاجئ لفريق قوي في مباراة ودية يكشف ثغرات خط الدفاع، ومع ذلك يستفيد الفريق من التجربة ويعيد تقييم استراتيجياته الدفاعية.