الحلقة 1 - أغمض عينيك

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يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.