موسم 1

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

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الحلقة 30 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 29 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 28 - أغمض عينيك

39min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 27 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 26 - أغمض عينيك

39min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 25 - أغمض عينيك

39min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 24 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 23 - أغمض عينيك

39min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 22 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 21 - أغمض عينيك

39min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 20 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 19 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 18 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 17 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 16 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 15 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 14 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 13 - أغمض عينيك

37min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 12 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 11 - أغمض عينيك

37min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 10 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 9 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 8 - أغمض عينيك

37min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 7 - أغمض عينيك

37min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 6 - أغمض عينيك

37min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 5 - أغمض عينيك

39min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 4 - أغمض عينيك

37min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 3 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 2 - أغمض عينيك

38min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.

الحلقة 1 - أغمض عينيك

39min

يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.