الحلقة 30 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 29 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 28 - أغمض عينيك39min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 27 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 26 - أغمض عينيك39min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 25 - أغمض عينيك39min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 24 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 23 - أغمض عينيك39min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 22 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 21 - أغمض عينيك39min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 20 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 19 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 18 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 17 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 16 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 15 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 14 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 13 - أغمض عينيك37min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 12 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 11 - أغمض عينيك37min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 10 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 9 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 8 - أغمض عينيك37min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 7 - أغمض عينيك37min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 6 - أغمض عينيك37min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 5 - أغمض عينيك39min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 4 - أغمض عينيك37min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 3 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 2 - أغمض عينيك38min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.
الحلقة 1 - أغمض عينيك39min
يهوّن الطفل جود على أمه أوجاع دنياها ومرارةً يخلّفها تخلّي الأب عنها وهجر الزوج لها. يهبها القدر صفعة جديدة تنتزع الأمان من عالم جود المصاب باضطراب طيف التوحد وتلتفّ خيوط حياته حول حياة المدرّس مؤنس.