الحلقة 30 - الأصلي35min
يبيع صالح الدكان لفاطمة خوفًا من السجن، وتخبر إخوتها بحلها لمشكلة البضاعة غير السليمة، وتتصالح مع فايزة ويحاول إخوتها إصلاح حياتهم، وتحقق فاطمة وصية والدها بالحفاظ على العائلة والأملاك.
الحلقة 29 - الأصلي37min
تحاول فريال إقناع فاطمة بإجراء العملية، ويقع إخوة فاطمة في أزمة بعد خداع صالح وبيعه بضاعة غير سليمة لهم، فيطلبون من فاطمة مساعدتهم فتهدد صالح بسجنه إذا لم يوافق على إعادة محل الأصلي لهم.
الحلقة 28 - الأصلي34min
تستعيد فاطمة ذهب عرفة وتطلب من جابر إرجاعه لرضا لأنه ملكه، ويكشف صالح لشيرين خطته للانتقام من عائلة الأصلي فتخبر شيرين - فاطمة بالخطة، وتتآمر فايزة مع التجار لأخذ عمولات منهم لكن تكشف فاطمة الأمر.
الحلقة 27 - الأصلي35min
تتعرض تجارة الأصلي للخسارة بعد ترك فاطمة إدراتها، فيقرر إخوتها مشاركة صالح لتعويض الخسائر، ويرفع إخوة فاطمة قضية عليها فتقرر العودة لإدارة الشركة وتُثبت سرقة إبراهيم للأرباح وتقدم أدلة ليُقبض عليه.
الحلقة 26 - الأصلي36min
يقنع صالح - عرفة بطلب توكيل عام من بناته وبيع نصيبهن في الميراث لصالح ليمتلك أكثر من محل للأصلي مقابل إعادته للتجارة، ولا تجد فاطمة سوى جابر بجانبها فتسامحه على أخطائه وتهتم به وبابنتها.
الحلقة 25 - الأصلي34min
تنقلب العائلة على فاطمة بعد معرفتهم بمخططها لسجن فاروق، فتبرر موقفها برغبتها في حمايته، ويوافق إخوة فاطمة على بيع محل الأصلي الرئيسي لصالح، وتنهار فاطمة عند معرفتها ببيع المحل.
الحلقة 24 - الأصلي37min
يقرر إخوة فاطمة إدارة الشركة بدلًا منها، ويؤكد بدر لحاتم أقوال إبراهيم عن منار، ويُسرق ذهب عرفة من خزينة جابر، وتسجل فايزة حديث طاهر عن اتفاق فاطمة معه لسجن فاروق.
الحلقة 23 - الأصلي34min
تكتشف فريدة تخطيط فاطمة لسرقة ملف من منزلها، وتبرر فاطمة ذلك بحماية فريدة من سرقة مصطفى لأموالها، وتشجع شيرين - فاروق على مقاضاة فاطمة، ويخبر إبراهيم - حاتم بارتباطه بمنار سابقًا للإيقاع بينهما.
الحلقة 22 - الأصلي36min
تحرض فايزة - أمينة على المطالبة بحقها ومقاضاة فاطمة ويضغط عليها إبراهيم للموافقة، ويكشف إبراهيم لعبير صديقة منار كون عرفة هو المتسبب في وفاة والدها فتقرر الانتقام من منار.
الحلقة 21 - الأصلي34min
تشك فايزة في تزوير فاطمة أوراق بيع الممتلكات لنفسها، وتشجع إخوتها على رفع قضية على فاطمة لتوزيع الميراث، يخدع إبراهيم - أمينة لإعادتها مرة أخرى للسيطرة على أموالها، وتقرر منار ترك منزل فاطمة.
الحلقة 20 - الأصلي34min
تقنع فايزة - رضا بكون فاطمة هي سبب حريق مخازن والده لتنفرد تجارة الأصلي بالسوق، ويستغل درويش توكيل صالح له ويبيع لنفسه كل الممتلكات، وتقرر فاطمة عدم توزيع الميراث حفاظًا على تجارة العائلة.
الحلقة 19 - الأصلي35min
يقنع درويش - صالح بعمل توكيل له للتصرف في أملاكه لحين خروجه من السجن، وتظهر براءة أنور بعد كشف صديقة ليالي عن مخططها، وتُفاجأ فاطمة بإصابتها بمرض في القلب يستدعي إجراء عملية جراحية.
الحلقة 18 - الأصلي34min
يُقبض على صالح بعد اتفاق فاطمة ودرويش على الإبلاغ عنه وتشجع هبة - درويش على الاستيلاء على أملاك صالح بعد سجنه، ويخرج عرفة من السجن وتخاف فاطمة من وجوده في حياتهم.
الحلقة 17 - الأصلي33min
يحاول ياسر صديق فاروق الإيقاع بينه وبين شيرين، بينما تحدث مشكلة لأمينة في صيدلية فريال، ثم يظهر تخطيط جابر لهذه لمشكلة لإبعاد أمينة عن الصيدلية، ويموت أنور من الظلم الذي تعرض له.
الحلقة 16 - الأصلي35min
تتهم ليالي - أنور ظلمًا بمحاولة التقرب منها في المدرسة فيُمنع من العمل لحين التحقيق معه، ولا تصدق فريال نفيه للخبر أيضًا، لكن تحاول فاطمة الوصول للحقيقة.
الحلقة 15 - الأصلي35min
تجمع فاطمة إخوتها وتُسمعهم تسجيلًا صوتيًا لاتفاق فايزة مع المحامي، وتقرر تقسيم الأموال التي دفعتها للمحامي عليهم مع خصمها من ميراث فايزة.
الحلقة 14 - الأصلي36min
تهدد فايزة - فاطمة برفع دعوى قضائية وسجنها إذا لم تسلمهم المال، وتنهي اتفاقها مع المحامي على تزوير عقود بيع الشركة.
الحلقة 13 - الأصلي35min
تعرض فايزة المال على أشرف محامي العائلة مقابل تزوير ورقة بيع والدها للشركة لها حتى تضغط على فاطمة، ويهدد والد منار وأمينة - فاطمة بفضح سر حريق المخازن إذا رفضت إعطاءه الميراث.
الحلقة 12 - الأصلي34min
يحاول صالح القط الإيقاع بين فاطمة وفاروق وينصحه بطلب أمواله منها حتى لا تضيع شراكتهما، وتعرف فاطمة بالأمر فتقرر تشجيع درويش على سجن شقيقه صالح.
الحلقة 11 - الأصلي35min
تهدد فاطمة - فايزة وتأمرها بإبعاد إبراهيم عن منار وأمينة بعد شجاره مع حاتم، ويحاول صالح إقناع فاروق بالشراكة معه وترفض فاطمة الأمر بسبب خوفها عليه من النصب.
الحلقة 10 - الأصلي34min
تحكي فايزة لإبراهيم عن كرهها لفاطمة بسبب استحواذها على كل شيء منذ الصغر، وتخبر فاطمة - منار بوفاة والد عبير في الحريق الذي سُجن بسببه والد منار.
الحلقة 9 - الأصلي34min
تكشف فاطمة لأمينة ومنار سبب سجن والدهما وسر إخفاء العائلة لهذا الأمر، وتحاول فاطمة معرفة من أخبر والد حاتم بهذا الخبر، وتُسرق أوراق قضية مهمة من منزل فريدة ويتضح كون فاطمة سبب هذا الحادث.
الحلقة 8 - الأصلي35min
تخطط فايزة لمنع خطوبة منار بإخبار والد حاتم بكون والد منار مسجونًا وليس ميتًا، ويظهر حب رضا لفاطمة قبل زواجه من فايزة.
الحلقة 7 - الأصلي34min
تستغل فاطمة زواج مصطفى لتهديده بإخبار فريدة، فينصح مصطفى - فريدة بتهدئة الأمور بينها وبين فاطمة، وينصح صديق الأصلي - فاطمة بمحاولة تجنب الصراع مع أخواتها.
الحلقة 6 - الأصلي35min
يفكر مصطفى وفايزة في كيفية حصولهما على الميراث حتى يتخلص من ديونه، وتعرف فاطمة زواج مصطفى من رانيا فتخطط لتهديده بهذه المعلومة.
الحلقة 5 - الأصلي34min
تحاول فايزة الإيقاع بين فاطمة وفاروق بإقناعه بتسبُّب فاطمة في سجنه، ويشجع مصطفى - فريدة على المطالبة بميراثها ويقنعها بطمع فاطمة.
الحلقة 4 - الأصلي34min
ينشأ خلاف بين أمينة ومنار بعد طلب إبراهيم الزواج من منار بدلًا من العودة لأمينة، وتنتقم فاطمة من إبراهيم بسبب ذلك وتستأجر من يعترف لفاروق بكون إبراهيم هو المخطط للقبض عليه.
الحلقة 3 - الأصلي36min
يرفض أنور زوج فريال أخذ أموال من فاطمة لإجراء عملية، ويصل فيديو من فاطمة لإثبات براءة فاروق وإخلاء سبيله، ويخدع إبراهيم فاطمة بكونه سيطلب العودة لأمينة، لكنه يطلب الزواج من منار.
الحلقة 2 - الأصلي37min
تستمر الخلافات بين فاطمة وفايزة، فتتفق فاطمة مع مأجورين على ضرب فايزة لنشرها خبر طلاق أمينة وإبراهيم، ويفكر الأخير في خطة لعدم زواج منار بسبب حبه لها قبل زواجه من أمينة.
الحلقة 1 - الأصلي44min
يوصي والد فاطمة قبل وفاته بإدارتها للتجارة وعدم توزيع الميراث، فلا يرضى الأولاد بالقسمة وتحرضهم فايزة على المطالبة بحقهم، ويُقبض على فاروق يوم زفافه بتخطيط من فاطمة بسبب رفضها لهذه الزيجة.