لا يجرؤ أي من إخوة فاطمة على النزاع على مكانتها في قلب والدها واعتماده الكلي عليها في إدارة تجارة العائلة. يستمر هذا النهج بعد وفاة الأب إذ يكتب كامل الثروة باسمها فتتحكم وتتجبر إلى حين تنقلب فيه موازين القوى.