الحلقة 30 - الفتوة40min
المواجهة الكبرى تشتعل بالنار ودماء ترسم الفصل الأخير من الحكاية.
الحلقة 29 - الفتوة38min
استعدادات المعركة تكشف خوفاً خفياً والجميع يترقب النهاية بقلق.
الحلقة 28 - الفتوة42min
خطة انتقام تبدأ بخطوة دامية والذهب يصبح مفتاح المواجهة الأخيرة.
الحلقة 27 - الفتوة38min
تعافٍ قصير يتحول لغضب عارم حين يفقد حسن والدته وهو بعيد.
الحلقة 26 - الفتوة40min
نجاة بشق الأنفس تتبعها خسارة موجعة والانتقام يشتعل في الصدر.
الحلقة 25 - الفتوة35min
العدل يغيب سريعاً عن الجمالية والظلم يعود ليخيم من جديد.
الحلقة 24 - الفتوة44min
تحالف مظلم يجمع خصوم الأمس والمؤامرة تشتد ضد حسن.
الحلقة 23 - الفتوة37min
سر مبروك ينكشف فجأة وغيرة تهدد استقرار البيت من الداخل.
الحلقة 22 - الفتوة41min
زفاف الأحلام يتحقق أخيراً لكن الغدر يترصد بخطى ثقيلة لا تهدأ.
الحلقة 21 - الفتوة36min
العيد يمر بسلام في الجمالية لكن شوق اللقاء مع ليل يبقى ناقصاً.
الحلقة 20 - الفتوة39min
سباق على الفتونة يحتدم ويد خفية تنقذ الأهالي من بطش الأعداء.
الحلقة 19 - الفتوة38min
فوضى عارمة تجتاح الجمالية وطامع جديد يتحدى عزمي دون خوف.
الحلقة 18 - الفتوة36min
حلم ضائع يكسر القلوب لكن القادم يغير مصير الجميع بلا عودة.
الحلقة 17 - الفتوة39min
انتظار الحقيقة يطول وصاعقة فقدان الفتونة تسقط على عزمي فجأة.
الحلقة 16 - الفتوة37min
رغبة الرحيل تصطدم بجشع الأعداء والذهب يتحول إلى لعنة جديدة.
الحلقة 15 - الفتوة42min
مواجهة شرسة تكشف سراً مدفوناً ومفاجأة صادمة تغير حياة حسن.
الحلقة 14 - الفتوة39min
أصداء المولد تعيد ذكرى مقتل والد حسن وجراح الماضي تفتح من جديد.
الحلقة 13 - الفتوة36min
بحث عن الكنز المفقود يدفع سيد لمواجهة حسن الجبالي مباشرة.
الحلقة 12 - الفتوة36min
وداع مؤلم يخفي وعداً بالانتقام وتحركات غامضة تثير شكوك عزمي.
الحلقة 11 - الفتوة36min
جمع الإتاوات يرهق الحارة وصابر يتربص بالملثم لكشف هويته المجهولة.
الحلقة 10 - الفتوة38min
رفض ليل العودة لسيد يشعل الغضب والإتاوات المضاعفة تخنق الأهالي.
الحلقة 9 - الفتوة40min
ينكشف مخطط لغزو الجمالية وحسن يرفض أن يصبح فتوة تحت إمرة عزمي.
الحلقة 8 - الفتوة35min
قصة حب تتعمق رغم المخاطر ونصيحة بإلقاء الذهب الملعون في النيل.
الحلقة 7 - الفتوة38min
خطوات بحث عن شوق تكشف حقيقة الأم وليل تقع أكثر في حب حسن.
الحلقة 6 - الفتوة36min
معركة دامية ضد رجال سيد ولقاء مصادف يولد قصة حب محفوفة بالأسرار.
الحلقة 5 - الفتوة39min
شائعة مغرضة تتهم الملثم بقتل بشر وتهديد علني يطال حسن وسط الجنازة.
الحلقة 4 - الفتوة35min
انكشاف سر خطف ليل يقلب الموازين وحب غير متوقع يشتعل في قلب حسن.
الحلقة 3 - الفتوة39min
مقتل بشر على يد سيد اللبان ومراقبة تكشف اتفاقاً مظلماً لخطف ليل ابنة الفتوة
الحلقة 2 - الفتوة42min
مطاردة الملثم تشتعل وسيد يأمر عزمي بتسليم حسن ليكسر شوكته ويثبت سلطته.
الحلقة 1 - الفتوة40min
سرقة الإتاوات تهز الحارة ونجل الفتوة يظلم الفقراء بالغصب ويثقل كاهلهم بالقهر.