موسم 1

في قلب الجمالية يواجه حسن بطش الفتوات، لتتصاعد حرب دماء بين العدل والظلم والحب والانتقام

الحلقة 30 - الفتوة

40min

المواجهة الكبرى تشتعل بالنار ودماء ترسم الفصل الأخير من الحكاية.

الحلقة 29 - الفتوة

38min

استعدادات المعركة تكشف خوفاً خفياً والجميع يترقب النهاية بقلق.

الحلقة 28 - الفتوة

42min

خطة انتقام تبدأ بخطوة دامية والذهب يصبح مفتاح المواجهة الأخيرة.

الحلقة 27 - الفتوة

38min

تعافٍ قصير يتحول لغضب عارم حين يفقد حسن والدته وهو بعيد.

الحلقة 26 - الفتوة

40min

نجاة بشق الأنفس تتبعها خسارة موجعة والانتقام يشتعل في الصدر.

الحلقة 25 - الفتوة

35min

العدل يغيب سريعاً عن الجمالية والظلم يعود ليخيم من جديد.

الحلقة 24 - الفتوة

44min

تحالف مظلم يجمع خصوم الأمس والمؤامرة تشتد ضد حسن.

الحلقة 23 - الفتوة

37min

سر مبروك ينكشف فجأة وغيرة تهدد استقرار البيت من الداخل.

الحلقة 22 - الفتوة

41min

زفاف الأحلام يتحقق أخيراً لكن الغدر يترصد بخطى ثقيلة لا تهدأ.

الحلقة 21 - الفتوة

36min

العيد يمر بسلام في الجمالية لكن شوق اللقاء مع ليل يبقى ناقصاً.

الحلقة 20 - الفتوة

39min

سباق على الفتونة يحتدم ويد خفية تنقذ الأهالي من بطش الأعداء.

الحلقة 19 - الفتوة

38min

فوضى عارمة تجتاح الجمالية وطامع جديد يتحدى عزمي دون خوف.

الحلقة 18 - الفتوة

36min

حلم ضائع يكسر القلوب لكن القادم يغير مصير الجميع بلا عودة.

الحلقة 17 - الفتوة

39min

انتظار الحقيقة يطول وصاعقة فقدان الفتونة تسقط على عزمي فجأة.

الحلقة 16 - الفتوة

37min

رغبة الرحيل تصطدم بجشع الأعداء والذهب يتحول إلى لعنة جديدة.

الحلقة 15 - الفتوة

42min

مواجهة شرسة تكشف سراً مدفوناً ومفاجأة صادمة تغير حياة حسن.

الحلقة 14 - الفتوة

39min

أصداء المولد تعيد ذكرى مقتل والد حسن وجراح الماضي تفتح من جديد.

الحلقة 13 - الفتوة

36min

بحث عن الكنز المفقود يدفع سيد لمواجهة حسن الجبالي مباشرة.

الحلقة 12 - الفتوة

36min

وداع مؤلم يخفي وعداً بالانتقام وتحركات غامضة تثير شكوك عزمي.

الحلقة 11 - الفتوة

36min

جمع الإتاوات يرهق الحارة وصابر يتربص بالملثم لكشف هويته المجهولة.

الحلقة 10 - الفتوة

38min

رفض ليل العودة لسيد يشعل الغضب والإتاوات المضاعفة تخنق الأهالي.

الحلقة 9 - الفتوة

40min

ينكشف مخطط لغزو الجمالية وحسن يرفض أن يصبح فتوة تحت إمرة عزمي.

الحلقة 8 - الفتوة

35min

قصة حب تتعمق رغم المخاطر ونصيحة بإلقاء الذهب الملعون في النيل.

الحلقة 7 - الفتوة

38min

خطوات بحث عن شوق تكشف حقيقة الأم وليل تقع أكثر في حب حسن.

الحلقة 6 - الفتوة

36min

معركة دامية ضد رجال سيد ولقاء مصادف يولد قصة حب محفوفة بالأسرار.

الحلقة 5 - الفتوة

39min

شائعة مغرضة تتهم الملثم بقتل بشر وتهديد علني يطال حسن وسط الجنازة.

الحلقة 4 - الفتوة

35min

انكشاف سر خطف ليل يقلب الموازين وحب غير متوقع يشتعل في قلب حسن.

الحلقة 3 - الفتوة

39min

مقتل بشر على يد سيد اللبان ومراقبة تكشف اتفاقاً مظلماً لخطف ليل ابنة الفتوة

الحلقة 2 - الفتوة

42min

مطاردة الملثم تشتعل وسيد يأمر عزمي بتسليم حسن ليكسر شوكته ويثبت سلطته.

الحلقة 1 - الفتوة

40min

سرقة الإتاوات تهز الحارة ونجل الفتوة يظلم الفقراء بالغصب ويثقل كاهلهم بالقهر.