حكاية من البادية تصور الصراع بين قيم الخير والشر من خلال قصة عفاش الذي ينشر الفساد فيسرق وينهب ويسطو على القبائل ويحاول الشيخ رتعال التصدي لشروره إلى أن يصاب عفاش ويترك القبيلة ليتغير مصيره.