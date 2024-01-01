الحلقة 1 - السجين

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"بعد هروبه من المصنع المهجور حيث كان محتجزاً لمدة عامين، يلجأ ""يوسف"" إلى الشرطة ويبلغ عن الخاطفين. يستدل رجال الشرطة على الموقع وينقذون خمسة مختطفين آخرين يجمع بينهم عامل مشترك واحد، الجنرال ""إسماعيل""."