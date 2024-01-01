الحلقة 7 - السجين32min
"تنتهي المهمة بنجاح ويتم الإيقاع بالوزير ومواجهته باعتراف الجنرال المسجل. يمضي أفراد الفريق كل في طريقه وبعد حصول ""يوسف"" على المعلومات العسكرية التي في حوزة الجنرال، ينفذ أوامر المنظمة حتى النهاية."
الحلقة 6 - السجين35min
"تداهم قوات الشرطة موقع الفريق ويحاول ""آدم"" إخراج ""لارا"" وابنتها لكن تصاب الطفلة أثناء تبادل إطلاق النار. يتمكن أفراد الفريق من الهرب ويضع ""يوسف"" خطة جديدة لتحرير الجنرال السجين."
الحلقة 5 - السجين30min
"تحصل ""لارا"" على اعتراف مسجل للجنرال يثبت تورط الوزير ""سليمان"" في مؤامرة قلب نظام الحكم، وتتمكن من إخفاء التسجيل لتساوم ""يوسف"" على إطلاق سراح ابنتها."
الحلقة 4 - السجين32min
"يبدأ العد التنازلي لإتمام المهمة بعد الكشف عن مكان الجنرال القابع في أحد السجون السرية. تنفذ ""لارا"" أوامر ""يوسف"" وتذهب للقاء السجين في زنزانته مستغلة العلاقة الوثيقة التي تربط بينهما."
الحلقة 3 - السجين30min
"يقوم ""يوسف"" وفريقه بإخلاء مركز الشرطة قبل وصول قوات الإنقاذ. يحتجز ""لارا"" كرهينة لديه مستغلاً العلاقة الشخصية التي تربطها بالجنرال، ويختطف ابنتها المريضة ليجبرها على التعاون معه وتنفيذ مهمة الإنقاذ."
الحلقة 2 - السجين29min
"يدرك الضابطان ""آدم"" و""لارا"" الخديعة التي تعرّضا لها وينكشف مخطط ""يوسف"" وزملائه المختطفين عندما يستولون على مركز الشرطة ويحتجزون عناصره كرهائن في سبيل الحصول على معلومات عن مكان الجنرال ""إسماعيل""."
الحلقة 1 - السجين30min
"بعد هروبه من المصنع المهجور حيث كان محتجزاً لمدة عامين، يلجأ ""يوسف"" إلى الشرطة ويبلغ عن الخاطفين. يستدل رجال الشرطة على الموقع وينقذون خمسة مختطفين آخرين يجمع بينهم عامل مشترك واحد، الجنرال ""إسماعيل""."