رحلة البحث الحثيث عن وصفة الزواج الناجح تجمع بين سيدات تجدن الملجأ والملاذ في كتاب يقدم الحلول السحرية للمشكلات الزوجية، فتصبح صفحاته محور حياتهن وتنفيذ تعليماته غايتهن لبلوغ العلاقة الزوجية المثالية.