أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.