موسم 1

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

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الحلقة 10 - ع الضو

20 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

الحلقة 9 - ع الضو

20 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

الحلقة 8 - العين

21 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

الحلقة 7 - خورفكان

21 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

الحلقة 6 - الوثبة

25 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

الحلقة 5 - دبي

20 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

الحلقة 4 - كلباء

25 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

الحلقة 3 - دبا الفجيرة

25 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

الحلقة 2 - كهف الدابة

21 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.

الحلقة 1 - ليوا

24 دقيقة

أشهى الأطباق الإماراتية التي تحمل طعم الهوية وأصالة التراث تُطهى في أجمل المناطق بدولة الإمارات وسط وناسة الأصحاب لتقدم إلى جانب النكهات ومهارات الطبخ حكايا الأماكن والأكلات وتفاصيل الأجداد.