الحلقة 11 - Alaska Daily

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مع انتشار شائعات عن صحيفة جديدة في ألاسكا، يحقق الفريق في الأثر الذي ستتركه الصحيفة على مستقبل الأخبار المحلية. في هذه الأثناء، تستمع "آيلين" و"روز" إلى المكالمة الأخيرة التي أجرتها ـ"غلوريا" وتجدان الخيط الذي سيمنع سجن شخص بريء.