موسم 1

ي محاولة للبحث عن ذاتها التي تاهت وسط صخب المدينة والانسياق لصراعاتها المتزايدة، تتمرد صحفية شابة على واقعها الشخصي والمهني القاسي وتقرر الانتقال إلى ألاسكا لمباشرة عملها في قضايا اختفاء وقتل النساء.

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الحلقة 11 - Alaska Daily

40min

مع انتشار شائعات عن صحيفة جديدة في ألاسكا، يحقق الفريق في الأثر الذي ستتركه الصحيفة على مستقبل الأخبار المحلية. في هذه الأثناء، تستمع "آيلين" و"روز" إلى المكالمة الأخيرة التي أجرتها ـ"غلوريا" وتجدان الخيط الذي سيمنع سجن شخص بريء.

الحلقة 10 - Alaska Daily

40min

بينما تحرز "آيلين" و"روز" تقدماً في قضية "غلوريا"، تتلقيان عرضاً لوظيفة جديدة ما يدفعهما للتفكير فيما بعد ألاسكا.

الحلقة 9 - Alaska Daily

37min

حقيقة جديدة تجعل من أحد المشاهير مشتبهاً به في قضية "غلوريا"، فتسارع "آيلين" و"روز" للإبلاغ أولاً. في هذه الأثناء، يتبع "أوستن" و"كلير" مسار "كونراد بريتشارد" لمعرفة ما الذي يخطط له أثناء تواجده في ألاسكا.

الحلقة 8 - Alaska Daily

39min

بينما يتعامل الفريق مع تبعات الحادث، يدعمون بعضهم البعض بينما يستمر العمل اليومي في هذه الأثناء، تظهر اكتشافات جديدة حول وفاة "غلوريا" قد تعيد تصنيف القضية.

الحلقة 7 - Alaska Daily

40min

تتعقد الأمور عندما يتم التحفظ على "آيلين" في غرفة الأخبار كرهينة، مع مرور الوقت، ويسابق الفريق الزمن لمساعدتها قبل فوات الأوان.

الحلقة 6 - Alaska Daily

39min

عندما تختفي امرأتان محليتان، تشعر "روز" بالإحباط لعدم الاهتمام بالحالتين بالقدر ذاته. يوافق "ستانلي" على أن يكتب الفريق مقالاً للمقارنة بين الفتاتين المفقودتين. في هذه الأثناء، يقدم "بوب" لـ “روز" و"آيلين" خيطاً في قضية "غلوريا"، وبعد ظهورهما في برنامج إذاعي محلي، تتصاعد التهديدات إلى مستويات خطيرة جديدة.

الحلقة 5 - Alaska Daily

40min

عندما يصل شخص من ماضي "إيلين" إلى ألاسكا، تخالف الأوامر وتثير المشاكل. في هذه الأثناء، تحصل "إيلين" و"روز" على خيط جديد في قضية "غلوريا".

الحلقة 4 - Alaska Daily

37min

يتم تكليف الشاب "غابرييل" بأولى تحقيقاته وتساعده "آيلين" لإنجاز المهمة بنجاح. بعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع، تعاود "آيلين" و"روز" التحقيق في القضية. 

الحلقة 3 - Alaska Daily

38min

تتوجه "آيلين" و"روز" و"سيلفي حيث يتواجد أحد المشتبه بهم في قضية "غلوريا". يحاولن التواصل مع رئيس الشرطة المحلي، لكن الأمر لا يتم بسهولة. 

الحلقة 2 - Alaska Daily

39min

تحقق "آيلين" وزميلتها "روز" في مقتل "غلوريا" وعندما تحصلان على خيط في القضية، تستعين "آيلين" بصديق لمساعدتهما في تعقب الشخص المعني. في هذه الأثناء، تحقق "كلير" في سبب بيع مطعم محلي شهير لصالح شركة كبيرة. بعد نشر قصتها الأولى على الصفحة الأولى. 

الحلقة 1 - Alaska Daily

41min

بعد سقوطها المهني، تنتقل الصحفية الموهوبة والحائزة على جوائز مهمة، "آيلين فيتزجيرالد"، من حياتها البارزة في نيويورك لتنضم للعمل في صحيفة يومية في ألاسكا. تبدأ رحلتها نحو البحث عن الخلاص الشخصي والمهني.