موسم 1

تهرب عايشة من واقعها كامرأة مطلقة وأم لاثنين من خلال صدفة تعيدها إلى مقاعد الجامعة، فتعيش حياة مزدوجة تارة كامرأة مسؤولة وأخرى كطالبة شابة تسعى لتحقيق أحلامها وسط زملاء ينتمون لجيل آخر.

الحلقة 8 - عايشة الدور

42min

عايشة مطالبة باتخاذ قرار سريع، واعتراف وحيد يفاجئ الجميع برد غير متوقع.

الحلقة 7 - عايشة الدور

39min

أشياء غريبة في منزل عايشة تثير تساؤلات، وتواصل داليا بحثها عن فارس أحلامها.

الحلقة 6 - عايشة الدور

43min

تسعى عايشة لحل مشكلة مروان، لكن أزمة عمر في المدرسة تفاجئها.

الحلقة 5 - عايشة الدور

38min

رسالة غامضة تربك عايشة وتكشف سرها، بينما تخطط نسمة لشيء غامض.

الحلقة 4 - عايشة الدور

43min

تكتشف داليا حقيقة محبطة والخطة التي أعدتها عايشة لحل أزمة أيمن مع والده تنتهي بشكل غير متوقع.

الحلقة 3 - عايشة الدور

41min

تندمج عايشة في الحياة الجامعية وتثير غيرة نسمة بسبب تألقها في أدائها على المسرح.

الحلقة 2 - عايشة الدور

40min

تبدأ عايشة رحلتها الجامعية المؤقتة، لكنها تواجه مواقف غير متوقعة.

الحلقة 1 - عايشة الدور

41min

تستعد عايشة ليوم مميز، لكن مفاجأة من طليقها راشد تقلب يومها رأساً على عقب!