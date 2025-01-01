الحلقة 8 - عايشة الدور42min
عايشة مطالبة باتخاذ قرار سريع، واعتراف وحيد يفاجئ الجميع برد غير متوقع.
الحلقة 7 - عايشة الدور39min
أشياء غريبة في منزل عايشة تثير تساؤلات، وتواصل داليا بحثها عن فارس أحلامها.
الحلقة 6 - عايشة الدور43min
تسعى عايشة لحل مشكلة مروان، لكن أزمة عمر في المدرسة تفاجئها.
الحلقة 5 - عايشة الدور38min
رسالة غامضة تربك عايشة وتكشف سرها، بينما تخطط نسمة لشيء غامض.
الحلقة 4 - عايشة الدور43min
تكتشف داليا حقيقة محبطة والخطة التي أعدتها عايشة لحل أزمة أيمن مع والده تنتهي بشكل غير متوقع.
الحلقة 3 - عايشة الدور41min
تندمج عايشة في الحياة الجامعية وتثير غيرة نسمة بسبب تألقها في أدائها على المسرح.
الحلقة 2 - عايشة الدور40min
تبدأ عايشة رحلتها الجامعية المؤقتة، لكنها تواجه مواقف غير متوقعة.
الحلقة 1 - عايشة الدور41min
تستعد عايشة ليوم مميز، لكن مفاجأة من طليقها راشد تقلب يومها رأساً على عقب!