الحلقة 30 - بيت أهلي43min
صدمة صبحي بعجزه عن الإنجاب تتزامن مع صفعة نوري ليسرا بسبب كذبة الحمل واعتقاله بجريمة قتل.
الحلقة 29 - بيت أهلي41min
طلب نوري هدم منزل سمية يتزامن مع مساومة جوزيف له على الكنز وتحليل سلوى لفحوصات هناء الطبية.
الحلقة 28 - بيت أهلي41min
زيارة الراقصة فلك لصبحي تغضب هناء ونية نوري الزواج من يسرا تصطدم بمخاوفه من وجود أبو عدنان.
الحلقة 27 - بيت أهلي37min
وصول نجيب للشام يصدمه بخطوبة سلوى، واعتداء غامض على صبحي يدفع نوري لتحذير خيرو من جوزيف.
الحلقة 26 - بيت أهلي42min
مداهمة الشرطة لبيت صبحي تقابل بادعاء سلوى وجود أبو عدنان فيما يرسل جوزيف رسالة مع حفيد خيرو.
الحلقة 25 - بيت أهلي44min
هجوم الشرطة على حفل الزفاف بحثاً عن أبو عدنان يتزامن مع إعلان عرفان خطوبته لسلوى للحماية.
الحلقة 24 - بيت أهلي42min
موافقة عائلة أبو عدنان على زواج نوريـ تشكرها هناء لكنها تشك فيه بسبب مديحه لمواقف صبحي.
الحلقة 23 - بيت أهلي42min
دعم المخابرات لصبحي واحتفال هناء بذكرى الشهبندر يتزامن مع هجوم أبو عثمان على عزت بالحفل.
الحلقة 22 - بيت أهلي41min
استشارة سمية لوداد بشأن عرض نوري تتزامن مع هجوم صطيف عليه ومطالبته بإعادة زوجته الهاربة.
الحلقة 21 - بيت أهلي43min
شكوك وداد في نوايا نوري تتزايد، ويسرا تتشاجر مع عزت حول الزفاف وسط ضغط نوري لإتمام الزواج.
الحلقة 20 - بيت أهلي44min
إبلاغ نوري سمية برغبته بخطبة وداد حسب اتفاقه مع أبو عدنان يتزامن مع تقرب صبحي من الجنرال.
الحلقة 19 - بيت أهلي43min
اعتراف المتهم باغتيال الشهبندر يكشف فتوى مثيرة، فيما يصر صطيف على توريط نوري بجريمة كبرى.
الحلقة 18 - بيت أهلي43min
اعتقال نذير ومحاولة صطيف الاعتداء على نوري بسبب يسرا تتزامن مع وعود بلا دليل لأهل الحارة.
الحلقة 17 - بيت أهلي42min
اعتقال صبحي بسبب مقالات سلوى يدفع نوري للادعاء أن كل ما يحدث يتم بأمر من أبو عدنان الحاضر.
الحلقة 16 - بيت أهلي44min
رفض يسرا لاستمرار الشركة يتزامن مع طلب صبحي دعم الاحتلال وكشف صطيف عن الثروة السرية الخفية.
الحلقة 15 - بيت أهلي43min
رفض صبحي الفحوصات الطبية يقابله تهديد يسرا لنوري بالشراكة، فيما تصل رسالة من أبو عدنان لسمية.
الحلقة 14 - بيت أهلي42min
افتتاح متجر أخشاب إيفاءً برغبة أبو عدنان، بينما نذير يقبض على متهمين والرسائل تبدأ بالوصول.
الحلقة 13 - بيت أهلي43min
اشتباك أبو عثمان مع عرفان يتزامن مع اعتراف نوري ليسرا ببحثه عن كنز في منزل أبو عدنان المفقود.
الحلقة 12 - بيت أهلي42min
غيرة يسرا من أم عدنان تتفاقم والشرطة تنجح أخيراً بالقبض على القاتل الغامض للشهبندر.
الحلقة 11 - بيت أهلي43min
تعذيب صطيف بيد الشرطة ورفض هناء تعاون صبحي مع الاحتلال يدفع نوري لتهديده بسبب إيذاء يسرا.
الحلقة 10 - بيت أهلي42min
طلب نوري من يسرا إتمام الزفاف يتزامن مع شكوكه في نذير واعتقال أحد المتورطين بجريمة القتل.
الحلقة 9 - بيت أهلي42min
بحث نوري عن منزل دائم يقوده للاشتباك مع صبحي بسبب مواقفه الداعمة للاحتلال الفرنسي علناً.
الحلقة 8 - بيت أهلي42min
هروب شيخ الجامع بمساعدة رجال مجهولين يزيد الغموض، ويسرا ترفض الزواج ونجيب يبحث عن سلوى.
الحلقة 7 - بيت أهلي43min
شكوك عزت في نوايا يسرا تجاه غادة تتزايد، ونذير يظهر بالحارة بماضٍ غامض ونوري يتقرب منه بحذر.
الحلقة 6 - بيت أهلي43min
خلافات حول شراكة مع أبو عدنان تتصاعد، وحضور الجنرال في العزاء يزيد التوتر وشيخ الجامع يختبئ.
الحلقة 5 - بيت أهلي44min
إطلاق سراح نوري بوساطة يسرا وناظم، ثم يخبر عرفان أن الاحتلال يطارد والده الغائب بشكل غامض.
الحلقة 4 - بيت أهلي43min
غياب أبو عدنان من السجن يثير الريبة، وحفل تأبين الشهبندر يفضح عرفان ويضعه بمواجهة مع الشرطة.
الحلقة 3 - بيت أهلي41min
جوزيف يزعم أنه صاحب فكرة التعاون مع الاحتلال، وعرفان يشتبك مع الشرطة ونوري يثير فضول مديحة.
الحلقة 2 - بيت أهلي42min
انتشار شائعات عن أبو عدنان كمقاوم، بينما يحاول نوري قتل الشهبندر وتظهر علاقة غامضة مع يسرا.
الحلقة 1 - بيت أهلي44min
اغتيال غامض يشعل الحارة ويثير الفوضى وسط عودة نوري وادعائه صداقة أبو عدنان المليئة بالشكوك.