موسم 1

دراما من الأربعينيات تكشف صراع نوري الخارج من السجن مع أبو عدنان وسط اغتيال الشهبندر

الحلقة 30 - بيت أهلي

43min

صدمة صبحي بعجزه عن الإنجاب تتزامن مع صفعة نوري ليسرا بسبب كذبة الحمل واعتقاله بجريمة قتل.

الحلقة 29 - بيت أهلي

41min

طلب نوري هدم منزل سمية يتزامن مع مساومة جوزيف له على الكنز وتحليل سلوى لفحوصات هناء الطبية.

الحلقة 28 - بيت أهلي

41min

زيارة الراقصة فلك لصبحي تغضب هناء ونية نوري الزواج من يسرا تصطدم بمخاوفه من وجود أبو عدنان.

الحلقة 27 - بيت أهلي

37min

وصول نجيب للشام يصدمه بخطوبة سلوى، واعتداء غامض على صبحي يدفع نوري لتحذير خيرو من جوزيف.

الحلقة 26 - بيت أهلي

42min

مداهمة الشرطة لبيت صبحي تقابل بادعاء سلوى وجود أبو عدنان فيما يرسل جوزيف رسالة مع حفيد خيرو.

الحلقة 25 - بيت أهلي

44min

هجوم الشرطة على حفل الزفاف بحثاً عن أبو عدنان يتزامن مع إعلان عرفان خطوبته لسلوى للحماية.

الحلقة 24 - بيت أهلي

42min

موافقة عائلة أبو عدنان على زواج نوريـ تشكرها هناء لكنها تشك فيه بسبب مديحه لمواقف صبحي.

الحلقة 23 - بيت أهلي

42min

دعم المخابرات لصبحي واحتفال هناء بذكرى الشهبندر يتزامن مع هجوم أبو عثمان على عزت بالحفل.

الحلقة 22 - بيت أهلي

41min

استشارة سمية لوداد بشأن عرض نوري تتزامن مع هجوم صطيف عليه ومطالبته بإعادة زوجته الهاربة.

الحلقة 21 - بيت أهلي

43min

شكوك وداد في نوايا نوري تتزايد، ويسرا تتشاجر مع عزت حول الزفاف وسط ضغط نوري لإتمام الزواج.

الحلقة 20 - بيت أهلي

44min

إبلاغ نوري سمية برغبته بخطبة وداد حسب اتفاقه مع أبو عدنان يتزامن مع تقرب صبحي من الجنرال.

الحلقة 19 - بيت أهلي

43min

اعتراف المتهم باغتيال الشهبندر يكشف فتوى مثيرة، فيما يصر صطيف على توريط نوري بجريمة كبرى.

الحلقة 18 - بيت أهلي

43min

اعتقال نذير ومحاولة صطيف الاعتداء على نوري بسبب يسرا تتزامن مع وعود بلا دليل لأهل الحارة.

الحلقة 17 - بيت أهلي

42min

اعتقال صبحي بسبب مقالات سلوى يدفع نوري للادعاء أن كل ما يحدث يتم بأمر من أبو عدنان الحاضر.

الحلقة 16 - بيت أهلي

44min

رفض يسرا لاستمرار الشركة يتزامن مع طلب صبحي دعم الاحتلال وكشف صطيف عن الثروة السرية الخفية.

الحلقة 15 - بيت أهلي

43min

رفض صبحي الفحوصات الطبية يقابله تهديد يسرا لنوري بالشراكة، فيما تصل رسالة من أبو عدنان لسمية.

الحلقة 14 - بيت أهلي

42min

افتتاح متجر أخشاب إيفاءً برغبة أبو عدنان، بينما نذير يقبض على متهمين والرسائل تبدأ بالوصول.

الحلقة 13 - بيت أهلي

43min

اشتباك أبو عثمان مع عرفان يتزامن مع اعتراف نوري ليسرا ببحثه عن كنز في منزل أبو عدنان المفقود.

الحلقة 12 - بيت أهلي

42min

غيرة يسرا من أم عدنان تتفاقم والشرطة تنجح أخيراً بالقبض على القاتل الغامض للشهبندر.

الحلقة 11 - بيت أهلي

43min

تعذيب صطيف بيد الشرطة ورفض هناء تعاون صبحي مع الاحتلال يدفع نوري لتهديده بسبب إيذاء يسرا.

الحلقة 10 - بيت أهلي

42min

طلب نوري من يسرا إتمام الزفاف يتزامن مع شكوكه في نذير واعتقال أحد المتورطين بجريمة القتل.

الحلقة 9 - بيت أهلي

42min

بحث نوري عن منزل دائم يقوده للاشتباك مع صبحي بسبب مواقفه الداعمة للاحتلال الفرنسي علناً.

الحلقة 8 - بيت أهلي

42min

هروب شيخ الجامع بمساعدة رجال مجهولين يزيد الغموض، ويسرا ترفض الزواج ونجيب يبحث عن سلوى.

الحلقة 7 - بيت أهلي

43min

شكوك عزت في نوايا يسرا تجاه غادة تتزايد، ونذير يظهر بالحارة بماضٍ غامض ونوري يتقرب منه بحذر.

الحلقة 6 - بيت أهلي

43min

خلافات حول شراكة مع أبو عدنان تتصاعد، وحضور الجنرال في العزاء يزيد التوتر وشيخ الجامع يختبئ.

الحلقة 5 - بيت أهلي

44min

إطلاق سراح نوري بوساطة يسرا وناظم، ثم يخبر عرفان أن الاحتلال يطارد والده الغائب بشكل غامض.

الحلقة 4 - بيت أهلي

43min

غياب أبو عدنان من السجن يثير الريبة، وحفل تأبين الشهبندر يفضح عرفان ويضعه بمواجهة مع الشرطة.

الحلقة 3 - بيت أهلي

41min

جوزيف يزعم أنه صاحب فكرة التعاون مع الاحتلال، وعرفان يشتبك مع الشرطة ونوري يثير فضول مديحة.

الحلقة 2 - بيت أهلي

42min

انتشار شائعات عن أبو عدنان كمقاوم، بينما يحاول نوري قتل الشهبندر وتظهر علاقة غامضة مع يسرا.

الحلقة 1 - بيت أهلي

44min

اغتيال غامض يشعل الحارة ويثير الفوضى وسط عودة نوري وادعائه صداقة أبو عدنان المليئة بالشكوك.