تعمل "ليلى" بالمحاماة وتعيش في مدينة "بورسعيد". تستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركاً طفلين وهما "ليلى" و"هاشم" بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.