موسم 1

تعمل "ليلى" بالمحاماة وتعيش في مدينة "بورسعيد". تستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركاً طفلين وهما "ليلى" و"هاشم" بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

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الحلقة 30 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

52min

يتمكن "محمود" من استعادة ممتلكاته بعد فترة انتظار طويلة، لكن مصير "أكرم" يبقى مجهولاً .

الحلقة 29 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

51min

تكتشف "فاتن" كذبة "ياسر" الكبرى، في حين تعثر "ليلى" على دليل جديد يغير مسار القضية لصالحها.

الحلقة 28 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

تعلم "زينة" أن والدها يقوم بتهديد "حازم" ويأمره بالابتعاد عنها، فتقوم بخطوة بالغة الجرأة للانتقام.

الحلقة 27 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

41min

تخبر "سوسن" طليقها بأمر حملها وتخفي "فاتن" سراً يهدد مستقبلها.

الحلقة 26 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

44min

تكتشف "ليلى" سراً آخر عن الشخص الذي صدم السيدة وابنتها حين تتبعهما إلى شركة "أكرم" وتدرك الحقيقة.

الحلقة 25 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

41min

تعود "فاتن" إلى زوجها رغم ترددها ولا تعي ما ينتظرها خلف الأبواب المغلقة.

الحلقة 24 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

تعيش "ليلى" أصعب ليلة في حياتها تنتهي بصدمة قانونية لم تكن تتوقعها.

الحلقة 23 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

46min

يواجه "أكرم" صدمة كبيرة أثناء لقائه المصيري مع شخص لم يتوقعه بالتزامن مع تسريبات غامضة مصدرها مكتب "ليلى".

الحلقة 22 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

38min

يخطط "أكرم" لتوريط "ليلى" في عدة مشكلات جديدة ردًا على إصرارها لمقاضاته والتحقيق في أموره الخفية.

الحلقة 21 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

يقترب موعد الجلسة الحاسمة للبت في قضية النسب بين "ليلى" و"أكرم"، ولا أحد يعلم إن كان "أكرم" سيعترف بالحقيقة أم سيستمر في الإنكار.

الحلقة 20 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

يكتشف "وليد" الأنشطة الغير قانونية التي يديرها " أكرم" في الخفاء، ما يمنح المحامي فرصة لاستغلال الموقف لصالحه.

الحلقة 19 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

43min

تظهر الحقيقة لدى كشف المحامي الذي قام بتزوير أوراق "ليلى" وإجباره على إثبات العكس وإنصاف "ليلى".

الحلقة 18 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

تحقق "ليلى" النجاح في قضية "نبيل" ضد طليقته ما يفسح لها المجال لتولي قضية جديدة، في الوقت الذي يستعد فيه "محمود" لافتتاح مصنعها لجديد.

الحلقة 17 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

38min

يقع "خالد" في ورطة لدى وصول والد وأشقاء زوجته إلى مصر ويضعونه في موقف حرج.

الحلقة 16 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

44min

يسوء حال ولديّ "ليلى" بسبب غيابها ويطالبان والدهما برؤيتها، لكنه يرد عليهما بكل قسوة ويؤكد تخليها عنهما.

الحلقة 15 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

41min

يظهر شخص من ماضي "أكرم" وبقلبه رغبة عارمة للانتقام، فيتحالف مع "ليلى" لتنفيذ خطة سرية.

الحلقة 14 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

تكشف الحلقة عن سر "أكرم" وسبب اختفائه لسنوات طويلة استخدم خلالها اسماً وهوية مستعارين.

الحلقة 13 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

رغم العثور على "أكرم" وبجواره أقراص دواء، يثير ظهور "شعبان" تساؤلات كثيرة خاصة مع المبلغ المالي الذي كان بحوزته ولا تدري "بريهان" إن كان اختفاء زوجها مجرد خدعة.

الحلقة 12 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

لحظات مصيرية تمر على "ليلى" وهي تحاول استرجاع حقها الذي تبدد خلال عشر سنوات من زواجها، ويكمن السؤال حول قدرتها على استعادة ما فقدته.

الحلقة 11 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

42min

تعيش "ليلى" مرحلة مختلفة من الضياع والارتباك إلى أن تعثر على دليل هاماً تسعى لإثباته بكل عزمها.

الحلقة 10 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

43min

تكتشف "ليلى" حقيقة زوجها، وتحاول الانتحار من وقع الصدمة لكن القدر يتدخل مجدداً ويغير مسار حياتها.

الحلقة 9 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

تشك "بريهان" بزوجها "أكرم"، فتسافر إلى بورسعيد أملاً باكتشاف سبب رحلاته المتكررة إلى هناك.

الحلقة 8 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

42min

يقع خلاف بين "محمود" و"أكرم" بسبب سلوك الأخير مع "ليلى" والذي ألحق الضرر بها، فيقوم "محمود" بتهديد "أكرم" بكشف سره.

الحلقة 7 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

38min

يتم العثور على محضر شرطة وإيصالات تفيد بتواجد "أحمد" قبل فترة وجيزة، في الوقت الذي تفاجأ به "ليلى" بظهور شخص غير متوقع أمامها.

الحلقة 6 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

39min

يتم نقل والد "ليلى" إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة، ما يساعد "ياسر" على الغدر بها والكشف عن مكانها.

الحلقة 5 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

40min

تواجه "ليلى" اتهامات خطيرة مدعومة بأدلة ملموسة على أرض الواقع تفيد بقيامها بتزوير نسب أطفالها.

الحلقة 4 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

43min

تحاول "ليلى" التخلص من حملها عقب اختفاء "أحمد"، لكن القدر لا يسير حب خطتها.

الحلقة 3 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

44min

يلاحظ "ياسر"، زوج أخت "ليلى"، انخفاض مبيعات متجرها بعد رحيل "أحمد" ويكتشف سراً آخر يثير المزيد من الدهشة.

الحلقة 2 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

41min

تبدأ "ليلى" رحلة البحث عن زوجها المفقود، وتتوالى الصدمات مع كل حقيقة تكتشفها بعد مضي عشر سنوات على زواجهما.

الحلقة 1 - ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

42min

تدخل "ليلى" دوامة الحيرة والشك بعد اختفاء زوجها "أحمد" بشكل مفاجئ وغامض وتسعى للحفاظ على بيتها وطفليها.