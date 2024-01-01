الحلقة 30 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 29 - بالحكمة28min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 28 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 27 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 26 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 25 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 24 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 23 - بالحكمة29min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 22 - بالحكمة28min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 21 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 20 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 19 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 18 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 17 - بالحكمة29min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 16 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 15 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 14 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 13 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 12 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 11 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 10 - بالحكمة29min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 9 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 8 - بالحكمة28min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 7 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 6 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 5 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 4 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 3 - بالحكمة25min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 2 - بالحكمة27min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.
الحلقة 1 - بالحكمة26min
يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.