موسم 1

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

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الحلقة 30 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 29 - بالحكمة

28min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 28 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 27 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 26 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 25 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 24 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 23 - بالحكمة

29min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 22 - بالحكمة

28min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 21 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 20 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 19 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 18 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 17 - بالحكمة

29min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 16 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 15 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 14 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 13 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 12 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 11 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 10 - بالحكمة

29min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 9 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 8 - بالحكمة

28min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 7 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 6 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 5 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 4 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 3 - بالحكمة

25min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 2 - بالحكمة

27min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.

الحلقة 1 - بالحكمة

26min

يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.