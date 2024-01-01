الحلقة 1 - بالحكمة

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يستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لتوضيح الرأي الشرعي والأحكام الفقهية حول استفسارات الجمهور الواردة إلى المجلس عبر الرسائل النصية.