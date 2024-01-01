وثائقي يستعرض الروتين اليومي لتسع ورش متخصصة في تعديل السيارات المشاركة في مهرجان الشيخ زايد التراثي "كاستم شو". يتبع الوثائقي عملية التحضير الأولية للسيارات لتلبية المواصفات الفنية والميكانيكية، إلى جانب التفاصيل الدقيقة اللازمة لمواجهة التحدي.