الحلقة 6 - درب تل مرعب24min
بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.
الحلقة 5 - درب تل مرعب25min
بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.
الحلقة 4 - درب تل مرعب28min
بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.
الحلقة 3 - درب تل مرعب24min
بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.
الحلقة 2 - درب تل مرعب26min
بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.
الحلقة 1 - درب تل مرعب26min
بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.