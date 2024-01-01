موسم 1

بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.

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الحلقة 6 - درب تل مرعب

24min

بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.

الحلقة 5 - درب تل مرعب

25min

بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.

الحلقة 4 - درب تل مرعب

28min

بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.

الحلقة 3 - درب تل مرعب

24min

بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.

الحلقة 2 - درب تل مرعب

26min

بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.

الحلقة 1 - درب تل مرعب

26min

بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.