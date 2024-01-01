بينما يشد المغامرون والمتسابقون الرحال صوب تل مرعب الأسطوري استعداداً للمنافسة على صعوده الذي يشعل التحدي بين الفرق المشاركة، يتابع البرنامج استعداداتهم وتفاصيل كافة المراحل حتى إعلان الفريق الفائز.