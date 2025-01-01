الحلقة 3 - درب تل مرعب29min
تتكشف الأخطاء في زحمة اللحظات، والضغوط تكشف معادن السائقين والفنيين. حادث الكابتن جبر في أم القيوين يضيف طبقة أخرى من الدراما، ويختبر قدرة الفريق على العودة في سباق الوقت، بالإضافة لدخول الفريق السعودي في لحظة غير متوقعة.
الحلقة 2 - درب تل مرعب30min
الطريق نحو التل محفوف بالعقبات، من ضيق الوقت إلى كثرة المنافسين، وكل فريق يسابق الساعات قبل أن يواجه الرمال. رغم التوتر، تسود روح التحدي، فالكل يدرك أن لحظة الانطلاق قد تغيّر كل الحسابات
الحلقة 1 - درب تل مرعب24min
وثائقي ينقل كل تفاصيل و كواليس مهرجان ليوا تل مرعب لموسم 2025 الذي شهر مشاركة واسعة في جميع فعالياته و سباقات و بطولاته لتشمل رياضة المحركات والرياضات التراثية في سباقات للسرعة والدراج والاستعراض