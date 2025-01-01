الحلقة 2 - درب تل مرعب

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الطريق نحو التل محفوف بالعقبات، من ضيق الوقت إلى كثرة المنافسين، وكل فريق يسابق الساعات قبل أن يواجه الرمال. رغم التوتر، تسود روح التحدي، فالكل يدرك أن لحظة الانطلاق قد تغيّر كل الحسابات