الحلقة 15 - الكابتن32min
ينهي حسام أمنية شاكر ويتحرر من الأرواح، ثم يقرر الزواج من سما، كن مفاجأة أخيرة تغيّر مصيره كلياً.
الحلقة 14 - الكابتن36min
يصل حسام إلى الممثل المغمور عبد الرحمن ليبدأ بتنفيذ طلب شاكر، لكن عقبة جديدة تعترض طريقه.
الحلقة 13 - الكابتن37min
يبدأ حسام بتنفيذ طلب باكينام، لكن وجود طارق يعقد الأمور قبل أن تقلب مفاجأة الموازين.
الحلقة 12 - الكابتن39min
ينجح حسام في تنفيذ أمنية عم باني، ولا يتبقى أمامه سوى شاكر وباكينام.
الحلقة 11 - الكابتن33min
يعود عاطف للحياة بشخصية جديدة ويطلب أمنية أخرى، بينما يسعى حسام لتنفيذ طلب "باني" .
الحلقة 10 - الكابتن36min
بعد صعوبات كثيرة ورغم نحس طاطا، ينجح حسام في إنجاز أمنية سحر.
الحلقة 9 - الكابتن35min
يفشل حسام في تلبية طلب "باني"، فيحاول تنفيذ طلب سحر ومساعدة شقيقها طاطا المعروف بسوء حظه.
الحلقة 8 - الكابتن39min
يحقق حسام طلب عاطف بطريقة غير متوقعة، فيما يقع كريم في حب لم يكن بالحسبان.
الحلقة 7 - الكابتن37min
يواصل حسام محاولاته لتنفيذ طلب عاطف بمساعدة كريم حتى يتوصلا لفكرة قد تغيّر كل شيء.
الحلقة 6 - الكابتن37min
بعد تنفيذه الطلب الأول، ينتقل حسام لتنفيذ طلب عاطف الصعب.
الحلقة 5 - الكابتن37min
ينجح حسام في تدريب فريق كرة القدم ويقترب من الحسم قبل أن يفاجئهم صلاح في المباراة.
الحلقة 4 - الكابتن35min
يبرهن حسام لخطيبته سما وصديقه كريم أن وجود الأرواح ليس وهماً، ويبدأ بتنفيذ طلب الراكب إيهاب.
الحلقة 3 - الكابتن34min
يستسلم الكابتن حسام ويضع مع الأرواح أولى الخطط لتنفيذ طلباتهم.
الحلقة 2 - الكابتن35min
تفشل محاولات الكابتن في إقناع من حوله بحقيقة ما يراه، وتطارده الأرواح حتى في منزله.
الحلقة 1 - الكابتن41min
ينجو الكابتن حسام من حادث تحطم الطائرة، ليصطدم بأرواح الركاب ومفاجأة بانتظاره.