قصة الكابتن حسام، الطيار الذي ينجو من حادث سقوط طائرة ليجد نفسه مطارداً بأرواح الركاب ومجبراً على تنفيذ أمنياتهم العالقة.

الحلقة 15 - الكابتن

32min

ينهي حسام أمنية شاكر ويتحرر من الأرواح، ثم يقرر الزواج من سما، كن مفاجأة أخيرة تغيّر مصيره كلياً.

الحلقة 14 - الكابتن

36min

يصل حسام إلى الممثل المغمور عبد الرحمن ليبدأ بتنفيذ طلب شاكر، لكن عقبة جديدة تعترض طريقه.

الحلقة 13 - الكابتن

37min

يبدأ حسام بتنفيذ طلب باكينام، لكن وجود طارق يعقد الأمور قبل أن تقلب مفاجأة الموازين.

الحلقة 12 - الكابتن

39min

ينجح حسام في تنفيذ أمنية عم باني، ولا يتبقى أمامه سوى شاكر وباكينام.

الحلقة 11 - الكابتن

33min

يعود عاطف للحياة بشخصية جديدة ويطلب أمنية أخرى، بينما يسعى حسام لتنفيذ طلب "باني" .

الحلقة 10 - الكابتن

36min

بعد صعوبات كثيرة ورغم نحس طاطا، ينجح حسام في إنجاز أمنية سحر.

الحلقة 9 - الكابتن

35min

يفشل حسام في تلبية طلب "باني"، فيحاول تنفيذ طلب سحر ومساعدة شقيقها طاطا المعروف بسوء حظه.

الحلقة 8 - الكابتن

39min

يحقق حسام طلب عاطف بطريقة غير متوقعة، فيما يقع كريم في حب لم يكن بالحسبان.

الحلقة 7 - الكابتن

37min

يواصل حسام محاولاته لتنفيذ طلب عاطف بمساعدة كريم حتى يتوصلا لفكرة قد تغيّر كل شيء.

الحلقة 6 - الكابتن

37min

بعد تنفيذه الطلب الأول، ينتقل حسام لتنفيذ طلب عاطف الصعب.

الحلقة 5 - الكابتن

37min

ينجح حسام في تدريب فريق كرة القدم ويقترب من الحسم قبل أن يفاجئهم صلاح في المباراة.

الحلقة 4 - الكابتن

35min

يبرهن حسام لخطيبته سما وصديقه كريم أن وجود الأرواح ليس وهماً، ويبدأ بتنفيذ طلب الراكب إيهاب.

الحلقة 3 - الكابتن

34min

يستسلم الكابتن حسام ويضع مع الأرواح أولى الخطط لتنفيذ طلباتهم.

الحلقة 2 - الكابتن

35min

تفشل محاولات الكابتن في إقناع من حوله بحقيقة ما يراه، وتطارده الأرواح حتى في منزله.

الحلقة 1 - الكابتن

41min

ينجو الكابتن حسام من حادث تحطم الطائرة، ليصطدم بأرواح الركاب ومفاجأة بانتظاره.