الحلقة 15 - النص44min
مواجهة أخيرة يسعى فيها النص للانتقام من قائد الإنجليز في معركة مصيرية.
الحلقة 14 - النص44min
بعد خروجه من السجن يسلك النص طريق الانتقام مثقلاً بالخسارة والخيانة.
الحلقة 13 - النص34min
خلف أسوار السجن يكتشف النص أن درويش هو الخائن، ويكوّن صداقات تمنحه أمل الحرية.
الحلقة 12 - النص34min
يفشل مخطط سرقة الذهب ويتم اعتقال العصابة، فيضحي النص بنفسه لإنقاذ الآخرين.
الحلقة 11 - النص34min
يخطط النص لسرقة كمية كبيرة من الذهب، ما يبعد علوي عن العصابة تاركاً النص ليجازف وحده.
الحلقة 10 - النص40min
يحدث تقارب بين علوي ورسمية، فيما يسرق النص أوراقاً مهمة من مبنى هيئة المساحة.
الحلقة 9 - النص36min
خطة لسرقة ألماس يغير مسار العصابة، والنص يواجه عدوًا جديداً ويقرر مصير أنشطته الإجرامية
الحلقة 8 - النص43min
ينجح النص في إنقاذ الآثار والمقبرة الفرعونية بحيلة ذكية، لكن خطة علوي تفشل.
الحلقة 7 - النص34min
البريطانيون يطمعون في الآثار الفرعونية، فيضطر النص وعصابته للتحالف مع علوي لمنعهم للتحالف لإنقاذها.
الحلقة 6 - النص42min
بانضمام المخترع إسماعيل، تخطط العصابة لسرقة آثار الفرعونية من الأقصر.
الحلقة 5 - النص41min
يتنكر علوي كنشال لكشف سر السرقة، وعصابة النص تنفذ سرقة جديدة عبر رهان على الديوك.
الحلقة 4 - النص39min
يحقق الضابط علوي في سرقة صالة الراقصة ، فيما يسعى النص جاهداً لإخراج أخيه من السجن.
الحلقة 3 - النص37min
يخطط النص لسرقة الراقصة درية مع أعوانه زقزوق ودرويش ورسمية.
الحلقة 2 - النص43min
يعجب زقزوق بمهارة النص ويتبعه، فيما يسترجع الأخير أساليبه في النشل لإنقاذ أخيه المسجون.
الحلقة 1 - النص45min
يقرر النشال عبد العزيز النص التوبة ويعمل كمسري، لكن إصابة أخيه بعيار ناري تعيده إلى النشل.