موسم 1

يتحول النشال التائب عبد العزيز النص إلى بطل شعبي، ويضع روحه على المحك في حرب ضد الإنجليز والخيانة.

الحلقة 15 - النص

44min

مواجهة أخيرة يسعى فيها النص للانتقام من قائد الإنجليز في معركة مصيرية.

الحلقة 14 - النص

44min

بعد خروجه من السجن يسلك النص طريق الانتقام مثقلاً بالخسارة والخيانة.

الحلقة 13 - النص

34min

خلف أسوار السجن يكتشف النص أن درويش هو الخائن، ويكوّن صداقات تمنحه أمل الحرية.

الحلقة 12 - النص

34min

يفشل مخطط سرقة الذهب ويتم اعتقال العصابة، فيضحي النص بنفسه لإنقاذ الآخرين.

الحلقة 11 - النص

34min

يخطط النص لسرقة كمية كبيرة من الذهب، ما يبعد علوي عن العصابة تاركاً النص ليجازف وحده.

الحلقة 10 - النص

40min

يحدث تقارب بين علوي ورسمية، فيما يسرق النص أوراقاً مهمة من مبنى هيئة المساحة.

الحلقة 9 - النص

36min

خطة لسرقة ألماس يغير مسار العصابة، والنص يواجه عدوًا جديداً ويقرر مصير أنشطته الإجرامية

الحلقة 8 - النص

43min

ينجح النص في إنقاذ الآثار والمقبرة الفرعونية بحيلة ذكية، لكن خطة علوي تفشل.

الحلقة 7 - النص

34min

البريطانيون يطمعون في الآثار الفرعونية، فيضطر النص وعصابته للتحالف مع علوي لمنعهم للتحالف لإنقاذها.

الحلقة 6 - النص

42min

بانضمام المخترع إسماعيل، تخطط العصابة لسرقة آثار الفرعونية من الأقصر.

الحلقة 5 - النص

41min

يتنكر علوي كنشال لكشف سر السرقة، وعصابة النص تنفذ سرقة جديدة عبر رهان على الديوك.

الحلقة 4 - النص

39min

يحقق الضابط علوي في سرقة صالة الراقصة ، فيما يسعى النص جاهداً لإخراج أخيه من السجن.

الحلقة 3 - النص

37min

يخطط النص لسرقة الراقصة درية مع أعوانه زقزوق ودرويش ورسمية.

الحلقة 2 - النص

43min

يعجب زقزوق بمهارة النص ويتبعه، فيما يسترجع الأخير أساليبه في النشل لإنقاذ أخيه المسجون.

الحلقة 1 - النص

45min

يقرر النشال عبد العزيز النص التوبة ويعمل كمسري، لكن إصابة أخيه بعيار ناري تعيده إلى النشل.