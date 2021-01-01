موسم 1

في مدرسة ثانوية بطوكيو، يلفت فتى خجول الأنظار بسرعته الخيالية، رغم معاناته من التنمر. يكتشف موهبته فريق كرة القدم ويضمّه سراً تحت هوية "آيشيلد21 " ليبدأ رحلة مليئة بالتحديات.

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الحلقة 35 - Eyeshield 21

22min

يطوّر "سينا" حركته "شبح الخفاش الشيطاني"، فيتعلم الخداع والانحناء بفعالية أكبر. وبفضل خطة "هيروما" وقدرات "مونتا"، يبدأ الفريق في العودة بقوة.

الحلقة 34 - Eyeshield 21

22min

يثبت "كوتارو" أنه تهديد حقيقي بفضل تنوّع أسلوبه في اللعب. يعاني "سينا" لمجاراته في السرعة، ويواجه "دايمون" صعوبة في اختراق دفاع "باندو" المحكم.

الحلقة 33 - Eyeshield 21

22min

التحدي التالي ضد "باندو سبايدرز"، فريق يمتلك رامي كرات قوي يُدعى "كوتارو"، يتميّز بتسديداته الطويلة وسرعته العالية.

الحلقة 32 - Eyeshield 21

21min

يكشف "سينا" عن حركته الجديدة "شبح الخفاش الشيطاني" التي تمكّنه من المراوغة بخفة مذهلة. يُفاجأ فريق "أمينو"، ويفوز "دايمون" بالمباراة.

الحلقة 31 - Eyeshield 21

22min

يستخدم لاعبو "أمينو" بيانات دقيقة للتنبؤ بحركات "دايمون". يضطر الفريق للاعتماد على الحدس والمفاجأة لاختراق نظامهم الصارم.

الحلقة 30 - Eyeshield 21

22min

تعود البطولة في اليابان، ويستعد "دايمون" لمواجهة "أمينو هاي"، فريق يشتهر بالاعتماد على الذكاء والتحليل بدلاً من القوة البدنية.

الحلقة 29 - Eyeshield 21

19min

رغم التقدم، يخسر "ديفل باتس" أمام "الغنمن". لكن "هيروما" يمدحهم لصمودهم في المسيرة وعودتهم أكثر استعداداً لبطولة الخريف في اليابان.

الحلقة 28 - Eyeshield 21

21min

تزداد حدة المباراة ضد "الغنمن". بفضل الاستراتيجيات المحسّنة والعمل الجماعي، ينجح "ديفل باتس" في تسجيل هدف، ما يعكس تطورهم خلال المسيرة.

الحلقة 27 - Eyeshield 21

22min

يستخدم "هيروما" الحيلة لتحليل نقاط ضعف "غنمن". يركّز "سينا" على تحسين رؤيته وسرعته، ويتأقلم تدريجياً مع مستوى كرة القدم الأمريكية.

الحلقة 26 - Eyeshield 21

22min

في تكساس، يواجه الفريق "وايلد غنمن"، فريق أمريكي قوي. يواجه "ديفل باتس" صعوبة في مجاراة القوة والسرعة، لكنهم يبدأون باكتساب خبرة ثمينة.

الحلقة 25 - Eyeshield 21

22min

ينطلق الفريق في مسيرة الموت التي تمتد 40 يوماً عبر الولايات المتحدة لرفع مستواهم. يُبهر "سينا" و"مونتا" بعالم كرة القدم الأمريكية وضخامته.

الحلقة 24 - Eyeshield 21

21min

تختبر التدريبات القاسية قدرة اللاعبين على التحمّل. يزداد "سينا" و"مونتا" قوة وثقة، بينما تشعر "ماموري" بالقلق من شدة التدريبات.

الحلقة 23 - Eyeshield 21

22min

بعد فوزهم، يبدأ الفريق أسبوع "الجحيم" في معبد جبلي منعزل. يدفعهم "هيروما" إلى أقصى قدراتهم البدنية والذهنية من خلال تدريبات قاسية وتحديات شاقة.

الحلقة 22 - Eyeshield 21

22min

يطلق فريق "ديفل باتس" خطة جريئة تربك فريق "سفينكس" باستخدام اللعب الجماعي والحيل، يتغلبون على الفارق الجسدي ويحققون انتصاراً مفاجئاً وصعباً.

الحلقة 21 - Eyeshield 21

22min

يسيطر "كاماغوراما" على "مونتا" باستخدام تقنية الاصطدام، ما يربك محاولاته للإمساك بالكرة. يرد "هيروما" بتغيير موقع "مونتا"، مما يمكّنه من تنفيذ إمساك حاسم يُعيد الحماس للفريق.

الحلقة 20 - Eyeshield 21

22min

يُعلن "هيروما" انطلاق معركة بطولة الخريف، ويلتف الفريق خلف هدف واحد. يرى "سينا" الطريق بوضوح أكبر، والإصرار بات أقوى من أي وقت مضى.

الحلقة 19 - Eyeshield 21

22min

يُخيم الحزن بعد الهزيمة، لكن القائد المجنون "هيروما" يُجبر الجميع على النهوض من جديد. تتحول الخيبة إلى دافع أقوى لمطاردة الحلم دون تراجع.

الحلقة 18 - Eyeshield 21

22min

في مواجهة متجددة مع "أوجو"، يواجه البطل أقسى اختبار أمام "شين"، ورغم الخسارة الثقيلة، يخرج الفريق بخبرة تقوّي عزيمتهم للمرحلة القادمة.

الحلقة 17 - Eyeshield 21

22min

يخطف "مونتا" الأضواء بقدراته المذهلة في التقاط الكرات بينما يواصل "سينا" تعزيز سرعته. ملامح فريق حقيقي بدأت تتشكل والأنظار تتجه نحو تصفيات الخريف.

الحلقة 16 - Eyeshield 21

22min

يُقابل الفريق بالسخرية في مباريات تجريبية، لكن اللاعب المقنّع يُسكت الجميع بانطلاقة خاطفة تُثبت أن "دايمون" لم تعد خصمًا يُستهان به.

الحلقة 15 - Eyeshield 21

21min

تُظهر التمريرات تناغمًا رائعًا بين العداء الخارق والمستقبل الجديد، ومع كل تمرين يزداد الانسجام لتتشكل منظومة هجومية لا يُستهان بها

الحلقة 14 - Eyeshield 21

22min

يُكمل الفريق رحلة التهيئة بخطة غير تقليدية لحفظ الخطط وسط حفلة شواء، فتتحول المتعة إلى تمرين ذهني يزيد من تركيزهم وتفاهمهم.

الحلقة 13 - Eyeshield 21

22min

يخوض الفريق تدريبًا جنونيًا بحمل الثلج حتى قمة برج "طوكيو" وهناك يُصهر التعب بالإصرار وتُصقل روح الفريق بالمشقة.

الحلقة 12 - Eyeshield 21

22min

ينجح الفريق في استعادة تماسكه، ويُبدع "مونتا" في الإمساك بالكرة بينما يُطوّر "سينا" سرعته وتوقيته، لتولد شراكة هجومية تثير الإعجاب.

الحلقة 11 - Eyeshield 21

22min

ينهار العداء الخارق تحت ضغط الجمهور والخصم، لكن تذكّره للثقة التي أُعطيت له يعيده إلى الميدان كعاصفة تُمزق الدفاعات.

الحلقة 10 - Eyeshield 21

22min

يدخل الفريق مواجهة جديدة ضد "الزوكوغاكو" ويبدأ الخصم بحرب نفسية مبكرة، لكن "هيروما" يُقابلها بخطة ذكية تُعيد التوازن وتفجّر طاقات اللاعبين.

الحلقة 9 - Eyeshield 21

22min

في زيارة للمستشفى، يكتشف "سينا" جانبًا مختلفًا من خصومه. الحوار الصادق يُذيب التوتر ويُقرب القلوب، لتتجاوز كرة القدم مجرد منافسة.

الحلقة 8 - Eyeshield 21

22min

يتسبب اللاعب المقنّع بإصابة "ساكورابا" دون قصد، فتتأجج الأجواء مع تدخل "شين". الموقف يضع "سينا" أمام مسؤولية جديدة قد تغيّر نظرته للعبة.

الحلقة 7 - Eyeshield 21

22min

يظهر فتى مهووس بالتقاط الكرات يُدعى "مونتا" فتلفت قبضته الحديدية أنظار الفريق ويمنحه "هيروما" الفرصة ليصبح مستقبلًا لا غنى عنه في الهجوم.

الحلقة 6 - Eyeshield 21

22min

يبدأ الفريق أولى خطواته الجادة نحو البطولة ويخوض مباراة غير متوقعة، بينما يحاول "سينا" التعامل مع الضغط والتوتر الذي يربك قراراته في الملعب.

الحلقة 5 - Eyeshield 21

21min

يتراجع البطل قليلًا بعد الخسارة، لكن حماس زملائه يُنعش روحه من جديد، فينضم بكل ثقله إلى خطة "هيروما" الجامحة نحو "الكريسماس بول".