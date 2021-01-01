الحلقة 35 - Eyeshield 2122min
يطوّر "سينا" حركته "شبح الخفاش الشيطاني"، فيتعلم الخداع والانحناء بفعالية أكبر. وبفضل خطة "هيروما" وقدرات "مونتا"، يبدأ الفريق في العودة بقوة.
الحلقة 34 - Eyeshield 2122min
يثبت "كوتارو" أنه تهديد حقيقي بفضل تنوّع أسلوبه في اللعب. يعاني "سينا" لمجاراته في السرعة، ويواجه "دايمون" صعوبة في اختراق دفاع "باندو" المحكم.
الحلقة 33 - Eyeshield 2122min
التحدي التالي ضد "باندو سبايدرز"، فريق يمتلك رامي كرات قوي يُدعى "كوتارو"، يتميّز بتسديداته الطويلة وسرعته العالية.
الحلقة 32 - Eyeshield 2121min
يكشف "سينا" عن حركته الجديدة "شبح الخفاش الشيطاني" التي تمكّنه من المراوغة بخفة مذهلة. يُفاجأ فريق "أمينو"، ويفوز "دايمون" بالمباراة.
الحلقة 31 - Eyeshield 2122min
يستخدم لاعبو "أمينو" بيانات دقيقة للتنبؤ بحركات "دايمون". يضطر الفريق للاعتماد على الحدس والمفاجأة لاختراق نظامهم الصارم.
الحلقة 30 - Eyeshield 2122min
تعود البطولة في اليابان، ويستعد "دايمون" لمواجهة "أمينو هاي"، فريق يشتهر بالاعتماد على الذكاء والتحليل بدلاً من القوة البدنية.
الحلقة 29 - Eyeshield 2119min
رغم التقدم، يخسر "ديفل باتس" أمام "الغنمن". لكن "هيروما" يمدحهم لصمودهم في المسيرة وعودتهم أكثر استعداداً لبطولة الخريف في اليابان.
الحلقة 28 - Eyeshield 2121min
تزداد حدة المباراة ضد "الغنمن". بفضل الاستراتيجيات المحسّنة والعمل الجماعي، ينجح "ديفل باتس" في تسجيل هدف، ما يعكس تطورهم خلال المسيرة.
الحلقة 27 - Eyeshield 2122min
يستخدم "هيروما" الحيلة لتحليل نقاط ضعف "غنمن". يركّز "سينا" على تحسين رؤيته وسرعته، ويتأقلم تدريجياً مع مستوى كرة القدم الأمريكية.
الحلقة 26 - Eyeshield 2122min
في تكساس، يواجه الفريق "وايلد غنمن"، فريق أمريكي قوي. يواجه "ديفل باتس" صعوبة في مجاراة القوة والسرعة، لكنهم يبدأون باكتساب خبرة ثمينة.
الحلقة 25 - Eyeshield 2122min
ينطلق الفريق في مسيرة الموت التي تمتد 40 يوماً عبر الولايات المتحدة لرفع مستواهم. يُبهر "سينا" و"مونتا" بعالم كرة القدم الأمريكية وضخامته.
الحلقة 24 - Eyeshield 2121min
تختبر التدريبات القاسية قدرة اللاعبين على التحمّل. يزداد "سينا" و"مونتا" قوة وثقة، بينما تشعر "ماموري" بالقلق من شدة التدريبات.
الحلقة 23 - Eyeshield 2122min
بعد فوزهم، يبدأ الفريق أسبوع "الجحيم" في معبد جبلي منعزل. يدفعهم "هيروما" إلى أقصى قدراتهم البدنية والذهنية من خلال تدريبات قاسية وتحديات شاقة.
الحلقة 22 - Eyeshield 2122min
يطلق فريق "ديفل باتس" خطة جريئة تربك فريق "سفينكس" باستخدام اللعب الجماعي والحيل، يتغلبون على الفارق الجسدي ويحققون انتصاراً مفاجئاً وصعباً.
الحلقة 21 - Eyeshield 2122min
يسيطر "كاماغوراما" على "مونتا" باستخدام تقنية الاصطدام، ما يربك محاولاته للإمساك بالكرة. يرد "هيروما" بتغيير موقع "مونتا"، مما يمكّنه من تنفيذ إمساك حاسم يُعيد الحماس للفريق.
الحلقة 20 - Eyeshield 2122min
يُعلن "هيروما" انطلاق معركة بطولة الخريف، ويلتف الفريق خلف هدف واحد. يرى "سينا" الطريق بوضوح أكبر، والإصرار بات أقوى من أي وقت مضى.
الحلقة 19 - Eyeshield 2122min
يُخيم الحزن بعد الهزيمة، لكن القائد المجنون "هيروما" يُجبر الجميع على النهوض من جديد. تتحول الخيبة إلى دافع أقوى لمطاردة الحلم دون تراجع.
الحلقة 18 - Eyeshield 2122min
في مواجهة متجددة مع "أوجو"، يواجه البطل أقسى اختبار أمام "شين"، ورغم الخسارة الثقيلة، يخرج الفريق بخبرة تقوّي عزيمتهم للمرحلة القادمة.
الحلقة 17 - Eyeshield 2122min
يخطف "مونتا" الأضواء بقدراته المذهلة في التقاط الكرات بينما يواصل "سينا" تعزيز سرعته. ملامح فريق حقيقي بدأت تتشكل والأنظار تتجه نحو تصفيات الخريف.
الحلقة 16 - Eyeshield 2122min
يُقابل الفريق بالسخرية في مباريات تجريبية، لكن اللاعب المقنّع يُسكت الجميع بانطلاقة خاطفة تُثبت أن "دايمون" لم تعد خصمًا يُستهان به.
الحلقة 15 - Eyeshield 2121min
تُظهر التمريرات تناغمًا رائعًا بين العداء الخارق والمستقبل الجديد، ومع كل تمرين يزداد الانسجام لتتشكل منظومة هجومية لا يُستهان بها
الحلقة 14 - Eyeshield 2122min
يُكمل الفريق رحلة التهيئة بخطة غير تقليدية لحفظ الخطط وسط حفلة شواء، فتتحول المتعة إلى تمرين ذهني يزيد من تركيزهم وتفاهمهم.
الحلقة 13 - Eyeshield 2122min
يخوض الفريق تدريبًا جنونيًا بحمل الثلج حتى قمة برج "طوكيو" وهناك يُصهر التعب بالإصرار وتُصقل روح الفريق بالمشقة.
الحلقة 12 - Eyeshield 2122min
ينجح الفريق في استعادة تماسكه، ويُبدع "مونتا" في الإمساك بالكرة بينما يُطوّر "سينا" سرعته وتوقيته، لتولد شراكة هجومية تثير الإعجاب.
الحلقة 11 - Eyeshield 2122min
ينهار العداء الخارق تحت ضغط الجمهور والخصم، لكن تذكّره للثقة التي أُعطيت له يعيده إلى الميدان كعاصفة تُمزق الدفاعات.
الحلقة 10 - Eyeshield 2122min
يدخل الفريق مواجهة جديدة ضد "الزوكوغاكو" ويبدأ الخصم بحرب نفسية مبكرة، لكن "هيروما" يُقابلها بخطة ذكية تُعيد التوازن وتفجّر طاقات اللاعبين.
الحلقة 9 - Eyeshield 2122min
في زيارة للمستشفى، يكتشف "سينا" جانبًا مختلفًا من خصومه. الحوار الصادق يُذيب التوتر ويُقرب القلوب، لتتجاوز كرة القدم مجرد منافسة.
الحلقة 8 - Eyeshield 2122min
يتسبب اللاعب المقنّع بإصابة "ساكورابا" دون قصد، فتتأجج الأجواء مع تدخل "شين". الموقف يضع "سينا" أمام مسؤولية جديدة قد تغيّر نظرته للعبة.
الحلقة 7 - Eyeshield 2122min
يظهر فتى مهووس بالتقاط الكرات يُدعى "مونتا" فتلفت قبضته الحديدية أنظار الفريق ويمنحه "هيروما" الفرصة ليصبح مستقبلًا لا غنى عنه في الهجوم.
الحلقة 6 - Eyeshield 2122min
يبدأ الفريق أولى خطواته الجادة نحو البطولة ويخوض مباراة غير متوقعة، بينما يحاول "سينا" التعامل مع الضغط والتوتر الذي يربك قراراته في الملعب.
الحلقة 5 - Eyeshield 2121min
يتراجع البطل قليلًا بعد الخسارة، لكن حماس زملائه يُنعش روحه من جديد، فينضم بكل ثقله إلى خطة "هيروما" الجامحة نحو "الكريسماس بول".