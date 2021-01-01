الحلقة 16 - Eyeshield 21

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يُقابل الفريق بالسخرية في مباريات تجريبية، لكن اللاعب المقنّع يُسكت الجميع بانطلاقة خاطفة تُثبت أن "دايمون" لم تعد خصمًا يُستهان به.