الحلقة 30 - فهد البطل1h
رحلة فهد تصل للحسم، حيث يواجه غلاب وتوفيق بالحيلة والعزم لينهي حساب الغدر القديم.
الحلقة 29 - فهد البطل1h 1min
يفاجأ فهد بزواج راوية من نادر سراً، وبين خيانة وفخاخ يضيق الخناق عليه من جميع الجهات.
الحلقة 28 - فهد البطل43min
يكتشف فهد حقيقة صادمة عن عمرو تغير حساباته كلياً، ويخطط بحذر لثأره دون خسائر إضافية.
الحلقة 27 - فهد البطل43min
يساوم التمساح فهد على حرية ريكو، ونادر يضغط على راوية، فهل يستسلمان لضغوط العائلة؟
الحلقة 26 - فهد البطل39min
يصدم فهد بخيانة نادر بعد وقوع ريكو في كمين، فيما تصر كناريا على اتهامه بقتل والدها.
الحلقة 25 - فهد البطل47min
بدارة تبدأ خيوط انتقامها ضد فهد، بينما يستعد مع التمساح لعملية تهريب جديدة.
الحلقة 24 - فهد البطل49min
يلتقي فهد وراوية بأمهما ويكتشفان براءتها، بينما كناريا تصدق تورطه في مقتل والدها وحيد.
الحلقة 23 - فهد البطل43min
تتعرض كناريا لمؤامرة تؤدي لإجهاضها، ثم وفاة والدها بالمستشفى، وفهد يحاول لقاء والدتهما.
الحلقة 22 - فهد البطل47min
يفضح فهد سره لفايزة بعد اكتشاف تورطه، ويبدأ مساومة مع التمساح وسط خطة انتقام جديدة.
الحلقة 21 - فهد البطل40min
فهد يكتشف كذب آسيا حول نسب الطفل، ويتحالف مع فايزة ضد التمساح لكنه يصطدم بسر خطير.
الحلقة 20 - فهد البطل39min
بعد لقاء والدته وإنقاذه ابن البكاروة، يقع فهد في فخ قاتل من شامل وشوقي يهدد نجاته.
الحلقة 19 - فهد البطل44min
يؤجل فهد انتقامه بعد كشف مدبر أذى راوية، لكنه يفاجأ خلال رحلته مع التمساح بجبل الطير.
الحلقة 18 - فهد البطل45min
بعد صدمة ما حدث لراوية، يقرر فهد تزويجها من ريكو لكن نادر يقلب الأمور.
الحلقة 17 - فهد البطل46min
تصاعد التوتر بين فهد وكناريا بعد زواجه من آسيا، بينما يخطط شامل وشوقي للإيقاع به.
الحلقة 16 - فهد البطل45min
يضطر فهد للزواج من آسيا تحت ضغط الابتزاز، فيما تواجه كناريا صدمة مؤلمة داخل منزل التمساح.
الحلقة 15 - فهد البطل40min
يحاول شوقي منع زواج فهد وكناريا، لكن اختباراً أخطر مع التمساح يضع مستقبله على المحك.
الحلقة 14 - فهد البطل50min
أثناء تنفيذ مهمته، يواجه فهد نقطة تفتيش غير متوقعة، لتتصاعد المخاطر وتهدد مصيره.
الحلقة 13 - فهد البطل43min
ينفذ فهد مهمته مع التمساح، فيدخل سباقاً مع الزمن لإنقاذ ابنة كناريا ليكتشف صدمة كبيرة.
الحلقة 12 - فهد البطل42min
يقبل فهد مهمة جديدة دون أن يعرف حقيقتها، لكنها تقوده نحو كارثة غامضة مليئة بالمفاجآت.
الحلقة 11 - فهد البطل42min
بعد خسارة عمله مع التمساح، يجد فهد نفسه محاصراً وسط مؤامرات وتهديدات متزايدة.
الحلقة 10 - فهد البطل45min
تنقلب الأمور على فهد بعد اكتشاف ماضي كناريا، فيما تلوح له فرصة مع الحاجة فايزة خصم.
الحلقة 9 - فهد البطل47min
يعود فهد إلى داره كضيف، مسترجعاً ذكرياته القديمة لكنه يصطدم بعمه في مواجهة قاسية.
الحلقة 8 - فهد البطل44min
يزداد تعلق فهد بكناريا، ويقترب أكثر من التمساح لكنه يواجه ماضي عمه غلاب وسط تساؤلات.
الحلقة 6 - فهد البطل41min
يكلف نادر التمساح فهد بمهمة إيجاد بضاعة مفقودة، فيما تواجه كناريا خطراً يهدد حياتها كثير.
الحلقة 5 - فهد البطل38min
يقترب فهد من هدفه عبر نادر التمساح، لكن مواجهة عمه تضعه أمام اختبار صعب يغير خطته.
الحلقة 4 - فهد البطل46min
يواجه فهد فخاً خطيراً نصبه شامل، ليجد نفسه في موقف صعب لكن مفاجأة تقلب الموازين فجأة.
الحلقة 3 - فهد البطل53min
يبدأ فهد حياة جديدة وتخطف كناريا قلبه، ويراقب توفيق التمساح بينما يواجه تحديات مفاجئة.
الحلقة 2 - فهد البطل53min
داخل السجن يواجه فهد تربص شامل له، لكن لقاءه بريكو يغير مسار الأمور ويعيد ذكريات الغدر.
الحلقة 1 - فهد البطل56min
ينقذ فهد شقيقته راوية من اعتداء محقق، لكنه يدفع الثمن غالياً وسط صراع عائلي على الأرض.