مشهد مروّع من ذاكرة الطفولة يرافق فهد وشقيقته وهما في رحلة هروب من العم الذي قام بقتل والدهما ليستولي على ثروته. يمضي فهد السنوات التي تتبع الهروب مدفوعاً برغبة عارمة للانتقام ورد الظلم لمن ظلمه.