موسم 1

مشهد مروّع من ذاكرة الطفولة يرافق فهد وشقيقته وهما في رحلة هروب من العم الذي قام بقتل والدهما ليستولي على ثروته. يمضي فهد السنوات التي تتبع الهروب مدفوعاً برغبة عارمة للانتقام ورد الظلم لمن ظلمه.

الحلقة 30 - فهد البطل

1h

رحلة فهد تصل للحسم، حيث يواجه غلاب وتوفيق بالحيلة والعزم لينهي حساب الغدر القديم.

الحلقة 29 - فهد البطل

1h 1min

يفاجأ فهد بزواج راوية من نادر سراً، وبين خيانة وفخاخ يضيق الخناق عليه من جميع الجهات.

الحلقة 28 - فهد البطل

43min

يكتشف فهد حقيقة صادمة عن عمرو تغير حساباته كلياً، ويخطط بحذر لثأره دون خسائر إضافية.

الحلقة 27 - فهد البطل

43min

يساوم التمساح فهد على حرية ريكو، ونادر يضغط على راوية، فهل يستسلمان لضغوط العائلة؟

الحلقة 26 - فهد البطل

39min

يصدم فهد بخيانة نادر بعد وقوع ريكو في كمين، فيما تصر كناريا على اتهامه بقتل والدها.

الحلقة 25 - فهد البطل

47min

بدارة تبدأ خيوط انتقامها ضد فهد، بينما يستعد مع التمساح لعملية تهريب جديدة.

الحلقة 24 - فهد البطل

49min

يلتقي فهد وراوية بأمهما ويكتشفان براءتها، بينما كناريا تصدق تورطه في مقتل والدها وحيد.

الحلقة 23 - فهد البطل

43min

تتعرض كناريا لمؤامرة تؤدي لإجهاضها، ثم وفاة والدها بالمستشفى، وفهد يحاول لقاء والدتهما.

الحلقة 22 - فهد البطل

47min

يفضح فهد سره لفايزة بعد اكتشاف تورطه، ويبدأ مساومة مع التمساح وسط خطة انتقام جديدة.

الحلقة 21 - فهد البطل

40min

فهد يكتشف كذب آسيا حول نسب الطفل، ويتحالف مع فايزة ضد التمساح لكنه يصطدم بسر خطير.

الحلقة 20 - فهد البطل

39min

بعد لقاء والدته وإنقاذه ابن البكاروة، يقع فهد في فخ قاتل من شامل وشوقي يهدد نجاته.

الحلقة 19 - فهد البطل

44min

يؤجل فهد انتقامه بعد كشف مدبر أذى راوية، لكنه يفاجأ خلال رحلته مع التمساح بجبل الطير.

الحلقة 18 - فهد البطل

45min

بعد صدمة ما حدث لراوية، يقرر فهد تزويجها من ريكو لكن نادر يقلب الأمور.

الحلقة 17 - فهد البطل

46min

تصاعد التوتر بين فهد وكناريا بعد زواجه من آسيا، بينما يخطط شامل وشوقي للإيقاع به.

الحلقة 16 - فهد البطل

45min

يضطر فهد للزواج من آسيا تحت ضغط الابتزاز، فيما تواجه كناريا صدمة مؤلمة داخل منزل التمساح.

الحلقة 15 - فهد البطل

40min

يحاول شوقي منع زواج فهد وكناريا، لكن اختباراً أخطر مع التمساح يضع مستقبله على المحك.

الحلقة 14 - فهد البطل

50min

أثناء تنفيذ مهمته، يواجه فهد نقطة تفتيش غير متوقعة، لتتصاعد المخاطر وتهدد مصيره.

الحلقة 13 - فهد البطل

43min

ينفذ فهد مهمته مع التمساح، فيدخل سباقاً مع الزمن لإنقاذ ابنة كناريا ليكتشف صدمة كبيرة.

الحلقة 12 - فهد البطل

42min

يقبل فهد مهمة جديدة دون أن يعرف حقيقتها، لكنها تقوده نحو كارثة غامضة مليئة بالمفاجآت.

الحلقة 11 - فهد البطل

42min

بعد خسارة عمله مع التمساح، يجد فهد نفسه محاصراً وسط مؤامرات وتهديدات متزايدة.

الحلقة 10 - فهد البطل

45min

تنقلب الأمور على فهد بعد اكتشاف ماضي كناريا، فيما تلوح له فرصة مع الحاجة فايزة خصم.

الحلقة 9 - فهد البطل

47min

يعود فهد إلى داره كضيف، مسترجعاً ذكرياته القديمة لكنه يصطدم بعمه في مواجهة قاسية.

الحلقة 8 - فهد البطل

44min

يزداد تعلق فهد بكناريا، ويقترب أكثر من التمساح لكنه يواجه ماضي عمه غلاب وسط تساؤلات.

الحلقة 6 - فهد البطل

41min

يكلف نادر التمساح فهد بمهمة إيجاد بضاعة مفقودة، فيما تواجه كناريا خطراً يهدد حياتها كثير.

الحلقة 5 - فهد البطل

38min

يقترب فهد من هدفه عبر نادر التمساح، لكن مواجهة عمه تضعه أمام اختبار صعب يغير خطته.

الحلقة 4 - فهد البطل

46min

يواجه فهد فخاً خطيراً نصبه شامل، ليجد نفسه في موقف صعب لكن مفاجأة تقلب الموازين فجأة.

الحلقة 3 - فهد البطل

53min

يبدأ فهد حياة جديدة وتخطف كناريا قلبه، ويراقب توفيق التمساح بينما يواجه تحديات مفاجئة.

الحلقة 2 - فهد البطل

53min

داخل السجن يواجه فهد تربص شامل له، لكن لقاءه بريكو يغير مسار الأمور ويعيد ذكريات الغدر.

الحلقة 1 - فهد البطل

56min

ينقذ فهد شقيقته راوية من اعتداء محقق، لكنه يدفع الثمن غالياً وسط صراع عائلي على الأرض.