الحلقة 15 - فراولة39min
اعتقالها يضاعف تعقيد الأمور لكن إدراكها لعلاج إبراهيم يغير رؤيتها وفهمها للحياة
الحلقة 14 - فراولة39min
سامية تكشف خيانة صفوت وإبراهيم يحاول إنقاذ فراولة من إدمان ممارسة الطاقة
الحلقة 13 - فراولة39min
محاولة إصلاح علاقتها مع أمينة تفشل بينما يبدأ العمال الحفر بحثاً عن الحجر السري
الحلقة 12 - فراولة40min
تعثر على نصف الحجر وتحتاج شراء البيت فتلجأ للشيخ علاء مقابل الزواج والتمويل
الحلقة 11 - فراولة39min
هجوم إعلامي وحادثة مريض يدفعان فراولة لإعادة تقييم عملها واتخاذ قرار مصيري
الحلقة 10 - فراولة38min
يعود يانج ويطالب بحصته وفراولة تفاوضه وزفاف سامية يتم بأجواء فرح وسعادة عارمة
الحلقة 9 - فراولة39min
مريض يلجأ إليها بعد خدعة إبراهيم وتتلقى زيارتين مهمتين مع مبالغ مالية ضخمة
الحلقة 8 - فراولة38min
تفوز بالرهان أمام إبراهيم علنًا وتحقق تطوراً بعملها لكن ينقصها عنصر مهم وأساسي
الحلقة 7 - فراولة39min
بعد ظهورها على التلفاز تجمع فراولة ثروةً بيوم واحد وتعيد تنظيم شركتها نحو نجاح لامع
الحلقة 6 - فراولة42min
وصول شحنة للشركة يثبت كذب البلاغ وسامية تقنع فراولة ببرنامج يعزز نجاح شركتها
الحلقة 5 - فراولة36min
تهديد بالسجن يلاحقها بعد تخلي الموظفين وإبراهيم يبلغ عن الشركة في مكيدة خطيرة
الحلقة 4 - فراولة38min
يانج يخدع فراولة بعقد شراكة ثم يهرب خارج مصر تاركاً لها الأزمات والمتاعب الثقيلة
الحلقة 3 - فراولة42min
تعمل في شركة للطاقة الحيوية وتحقق نجاحاً باهراً عبر تسويق الأحجار الطبيعية النادرة
الحلقة 2 - فراولة41min
رفض والدها بيع الشقة يعرقل خطط فراولة، لكنها تنال فرصة عمل بمرتب خيالي يغير حياتها
الحلقة 1 - فراولة38min
فراولة قارئة الفنجان تقع في فخ مديرها رغم بيع شقتها وتخطط لاحقاً للانتقام القاسي.