موسم 1

قصة فراولة، قارئة الفنجان التي تخرج من الفقر لتصبح نجمة سوشيال ميديا وسيدة مجتمع في مجال الطاقة.

الحلقة 15 - فراولة

39min

اعتقالها يضاعف تعقيد الأمور لكن إدراكها لعلاج إبراهيم يغير رؤيتها وفهمها للحياة

الحلقة 14 - فراولة

39min

سامية تكشف خيانة صفوت وإبراهيم يحاول إنقاذ فراولة من إدمان ممارسة الطاقة

الحلقة 13 - فراولة

39min

محاولة إصلاح علاقتها مع أمينة تفشل بينما يبدأ العمال الحفر بحثاً عن الحجر السري

الحلقة 12 - فراولة

40min

تعثر على نصف الحجر وتحتاج شراء البيت فتلجأ للشيخ علاء مقابل الزواج والتمويل

الحلقة 11 - فراولة

39min

هجوم إعلامي وحادثة مريض يدفعان فراولة لإعادة تقييم عملها واتخاذ قرار مصيري

الحلقة 10 - فراولة

38min

يعود يانج ويطالب بحصته وفراولة تفاوضه وزفاف سامية يتم بأجواء فرح وسعادة عارمة

الحلقة 9 - فراولة

39min

مريض يلجأ إليها بعد خدعة إبراهيم وتتلقى زيارتين مهمتين مع مبالغ مالية ضخمة

الحلقة 8 - فراولة

38min

تفوز بالرهان أمام إبراهيم علنًا وتحقق تطوراً بعملها لكن ينقصها عنصر مهم وأساسي

الحلقة 7 - فراولة

39min

بعد ظهورها على التلفاز تجمع فراولة ثروةً بيوم واحد وتعيد تنظيم شركتها نحو نجاح لامع

الحلقة 6 - فراولة

42min

وصول شحنة للشركة يثبت كذب البلاغ وسامية تقنع فراولة ببرنامج يعزز نجاح شركتها

الحلقة 5 - فراولة

36min

تهديد بالسجن يلاحقها بعد تخلي الموظفين وإبراهيم يبلغ عن الشركة في مكيدة خطيرة

الحلقة 4 - فراولة

38min

يانج يخدع فراولة بعقد شراكة ثم يهرب خارج مصر تاركاً لها الأزمات والمتاعب الثقيلة

الحلقة 3 - فراولة

42min

تعمل في شركة للطاقة الحيوية وتحقق نجاحاً باهراً عبر تسويق الأحجار الطبيعية النادرة

الحلقة 2 - فراولة

41min

رفض والدها بيع الشقة يعرقل خطط فراولة، لكنها تنال فرصة عمل بمرتب خيالي يغير حياتها

الحلقة 1 - فراولة

38min

فراولة قارئة الفنجان تقع في فخ مديرها رغم بيع شقتها وتخطط لاحقاً للانتقام القاسي.